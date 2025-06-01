Circuit Gravel N°15 Saumur Saumur Maine-et-Loire
Circuit Gravel N°15 Saumur Saumur Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Circuit Gravel N°15 Saumur
Circuit Gravel N°15 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 119000.0 Tarif :
Le temps d’une journée, profitez de ce circuit pour découvrir le Sud Saumurois à vélo Gravel.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Spend a day discovering the southern Saumur region on a Gravel bike.
Deutsch :
Nutzen Sie einen Tag lang diese Tour, um den Süden von Saumur mit dem Gravel-Bike zu erkunden.
Italiano :
Trascorrete una giornata alla scoperta del sud di Saumur in sella a una Gravel bike.
Español :
Pase un día descubriendo el sur de Saumur en bicicleta de gravilla.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime