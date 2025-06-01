Circuit Gravel N°15 Saumur Saumur Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°15 Saumur Saumur Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Circuit Gravel N°15 Saumur

Circuit Gravel N°15 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 119000.0 Tarif :

Le temps d’une journée, profitez de ce circuit pour découvrir le Sud Saumurois à vélo Gravel.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Spend a day discovering the southern Saumur region on a Gravel bike.

Deutsch :

Nutzen Sie einen Tag lang diese Tour, um den Süden von Saumur mit dem Gravel-Bike zu erkunden.

Italiano :

Trascorrete una giornata alla scoperta del sud di Saumur in sella a una Gravel bike.

Español :

Pase un día descubriendo el sur de Saumur en bicicleta de gravilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime