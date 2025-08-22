Circuit Gravel N°16 Saumur Saumur Maine-et-Loire
Circuit Gravel N°16 Saumur Saumur Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit Gravel N°16 Saumur
Circuit Gravel N°16 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 111000.0 Tarif :
Parcourez le Nord Saumurois à vélo Gravel, grâce à ce circuit de 111 kilomètres.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Tour the Nord-Saumur region on a Gravel bike, thanks to this 111-kilometre circuit.
Deutsch :
Fahren Sie auf dieser 111 Kilometer langen Tour mit dem Gravel-Bike durch den Norden Saumurois.
Italiano :
Pedalate con la vostra Gravel bike attraverso la regione Nord-Saumur in questo tour di 111 chilometri.
Español :
Recorra la región de Nord-Saumur en bicicleta de gravilla en esta ruta de 111 kilómetros.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-09 par Anjou tourime