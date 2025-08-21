Circuit Gravel N°18 Les Ulmes Les Ulmes Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°18 Les Ulmes

Circuit Gravel N°18 Les Ulmes 49700 Les Ulmes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 11500.0

Situé entre vignes et forêt, ce circuit familial permettra aux petits et grands de se mettre en selle et découvrir la pratique du Gravel.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Situated between vineyards and forest, this family-friendly circuit allows young and old alike to saddle up and discover Gravel riding.

Deutsch :

Zwischen Weinbergen und Wald gelegen, bietet diese Familienstrecke Groß und Klein die Möglichkeit, sich in den Sattel zu schwingen und den Gravel-Sport zu entdecken.

Italiano :

Situato tra vigneti e foreste, questo circuito adatto alle famiglie darà la possibilità a grandi e piccini di salire in sella e scoprire lo sterrato.

Español :

Situado entre viñedos y bosques, este circuito familiar brindará a grandes y pequeños la oportunidad de subirse al sillín y descubrir la conducción sobre grava.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime