Circuit Gravel N°18 Les Ulmes Les Ulmes Maine-et-Loire
Circuit Gravel N°18 Les Ulmes Les Ulmes Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit Gravel N°18 Les Ulmes
Circuit Gravel N°18 Les Ulmes 49700 Les Ulmes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 11500.0 Tarif :
Situé entre vignes et forêt, ce circuit familial permettra aux petits et grands de se mettre en selle et découvrir la pratique du Gravel.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Situated between vineyards and forest, this family-friendly circuit allows young and old alike to saddle up and discover Gravel riding.
Deutsch :
Zwischen Weinbergen und Wald gelegen, bietet diese Familienstrecke Groß und Klein die Möglichkeit, sich in den Sattel zu schwingen und den Gravel-Sport zu entdecken.
Italiano :
Situato tra vigneti e foreste, questo circuito adatto alle famiglie darà la possibilità a grandi e piccini di salire in sella e scoprire lo sterrato.
Español :
Situado entre viñedos y bosques, este circuito familiar brindará a grandes y pequeños la oportunidad de subirse al sillín y descubrir la conducción sobre grava.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime