Circuit Gravel N°3 Variante La Breille-les-Pins La Breille-les-Pins Maine-et-Loire
Circuit Gravel N°3 Variante La Breille-les-Pins La Breille-les-Pins Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit Gravel N°3 Variante La Breille-les-Pins
Circuit Gravel N°3 Variante La Breille-les-Pins 49390 La Breille-les-Pins Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 23000.0 Tarif :
Au départ du site de loisir des Cimes de Courcy, à Brain-sur-Allonnes ou de l’étang de Loges, profitez d’un cadre reposant et apaisant au cœur de la forêt communale.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
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English :
From the Cimes de Courcy leisure site in Brain-sur-Allonnes or the Loges pond, enjoy a relaxing, soothing setting in the heart of the local forest.
Deutsch :
Von der Freizeitanlage Cimes de Courcy in Brain-sur-Allonnes oder vom Étang de Loges aus können Sie eine erholsame und beruhigende Umgebung im Herzen des Gemeindewaldes genießen.
Italiano :
Dal parco divertimenti Cimes de Courcy a Brain-sur-Allonnes o dal laghetto di Loges, godetevi un ambiente rilassante e tranquillo nel cuore della foresta locale.
Español :
Desde el parque de ocio Cimes de Courcy en Brain-sur-Allonnes o el estanque de Loges, disfrute de un entorno relajante y tranquilo en el corazón del bosque local.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-31 par Anjou tourisme & attractivité
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