Circuit Gravel N°9 Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°9 Gennes-Val-de-Loire

Circuit Gravel N°9 Gennes-Val-de-Loire 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 61500.0 Tarif :

En bord de Loire ou au cœur de la réserve naturelle des étangs et boisements de Joreau, profitez d’un cadre paisible pour vous balader à vélo Gravel et découvrir les différents vestiges gallo-romains, les menhirs ou encore les Dolmens du pays Gennois.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

On the banks of the Loire or in the heart of the nature reserve of the Joreau ponds and woodlands, take advantage of a peaceful setting to ride your Gravel bike and discover the various Gallo-Roman remains, menhirs and dolmens of the Gennois region.

Deutsch :

Am Ufer der Loire oder im Herzen des Naturschutzgebiets der Teiche und Wälder von Joreau können Sie in einer friedlichen Umgebung mit dem Gravel-Bike fahren und die verschiedenen gallo-römischen Überreste, Menhire oder Dolmen des Pays Gennois entdecken.

Italiano :

Sulle rive della Loira o nel cuore della riserva naturale degli stagni e dei boschi di Joreau, approfittate di questo ambiente tranquillo per pedalare con la vostra Gravel bike e scoprire i vari resti gallo-romani, i menhir e i dolmen della regione del Gennois.

Español :

A orillas del Loira o en el corazón de la reserva natural de los estanques y bosques de Joreau, aproveche la tranquilidad del entorno para montar en su bicicleta de gravilla y descubrir los diversos vestigios galo-romanos, menhires y dólmenes de la región de Gennois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime