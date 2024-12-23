Circuit Hadol haute Hadol Vosges

Circuit Hadol haute Hadol Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit Hadol haute Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit Hadol haute Parking du stade 88220 Hadol Vosges Grand Est

Durée : 150 Distance : 8300.0 Tarif :

Ce beau sentier au départ du stade de Hadol nous fait découvrir un magnifique plan d’eau avec son milieu naturel l’étang PERRY et son hameau du même nom. En traversant prairies et champs cultivés, il rejoint la tête de Tendon son point culminant et de là, nous offre belle une vue à 360°. Toujours en traversant une belle campagne paysagée par le monde agraire il nous fait découvrir la très belle croix Maison et nous offre ensuite une superbe vue sur le village de DOUNOUX avant de rejoindre Hadol Haute le chemin du retour vers Hadol centre. Ce sentier a spécialement été étudié pour les personnes à mobilité réduite. ;

Il prend la direction du Taillon par la rue des Bruyères pour rejoindre l’étang Perry, la tête de Tendon puis la Croix Maison ; De cet endroit vous aurez le choix entre aller tout doit par le chemin de champ vers Dounoux (8.3km) ou prendre à droite par la route (7.2km) pour rejoindre la rue Haute puis la D12et la rue de la Croix Georges et rentrer au parking par la rue des Bruyères.

Merci à la Fédération Française de Randonnée Pédestre pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins.

Balisage rectangle jaune

Difficulté moyenne

https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/nos-circuits/hadol-haute-2101742

English :

Starting from the Hadol stadium, this beautiful trail takes us to a magnificent stretch of water with its natural environment, « l’étang PERRY », and the hamlet of the same name. Crossing meadows and cultivated fields, it reaches the « tête de Tendon », its highest point, from where it offers a beautiful 360° view. Continuing through beautiful countryside with its agricultural heritage, we come to the beautiful « Croix Maison » and then enjoy a superb view of the village of DOUNOUX, before returning to Hadol Haute on the way back to Hadol center. This trail has been specially designed for people with reduced mobility;

It heads towards Le Taillon via Rue des Bruyères to reach Etang Perry, Head of Tendon and then Croix Maison. From here, you can choose to go straight ahead along the field path towards Dounoux (8.3km), or turn right along the road (7.2km) to reach Rue Haute, then the D12 and Rue de la Croix Georges, and return to the parking lot via Rue des Bruyères.

Many thanks to the Fédération Française de Randonnée Pédestre for organizing this hike and for the work carried out by its teams throughout the year to mark out and maintain these paths.

Markings: yellow rectangle

Deutsch :

Dieser schöne Wanderweg beginnt am Stadion von Hadol und führt uns zu einem wunderschönen Gewässer mit seiner natürlichen Umgebung, dem « Étang PERRY », und dem gleichnamigen Weiler. Über Wiesen und bewirtschaftete Felder führt der Weg zum höchsten Punkt des Weges, dem « Tendon-Kopf », und bietet uns von dort aus einen schönen 360°-Blick. Weiterhin durchquert er eine schöne, von der Agrarwelt geprägte Landschaft und führt uns zu dem sehr schönen « croix Maison » und bietet uns anschließend einen herrlichen Blick auf das Dorf DOUNOUX, bevor wir Hadol Haute auf dem Rückweg zum Zentrum von Hadol erreichen. Dieser Weg wurde speziell für Personen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt. « ;

Von hier aus haben Sie die Wahl, entweder über den Feldweg nach Dounoux (8,3 km) zu gehen oder rechts über die Straße (7,2 km) zur Rue Haute, dann zur D12 und zur Rue de la Croix Georges und über die Rue des Bruyères zurück zum Parkplatz zu gelangen.

Vielen Dank an die Fédération Française de Randonnée Pédestre für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die ihre Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und instand zu halten.

Markierung: gelbes Rechteck

Italiano :

Partendo dallo stadio di Hadol, questo bellissimo percorso si snoda su un magnifico specchio d’acqua con il suo ambiente naturale, l’Etang Perry, e l’omonima frazione. Attraversando prati e campi coltivati, raggiunge il punto più alto, la « tête de Tendon », da cui si gode di una vista a 360°. Proseguendo attraverso una splendida campagna con il suo patrimonio agricolo, il sentiero conduce alla splendida « Croix Maison » e offre poi una superba vista sul villaggio di DOUNOUX prima di tornare ad Hadol Haute sulla via del ritorno al centro di Hadol. Questo percorso è stato appositamente studiato per le persone a mobilità ridotta;

Si dirige verso Le Taillon attraverso Rue des Bruyères per raggiungere l’Etang Perry, la testa del Tendon e quindi la Croix Maison. Da qui si può scegliere di proseguire dritto lungo il sentiero dei campi in direzione di Dounoux (8,3 km) o di svoltare a destra lungo la strada (7,2 km) per raggiungere Rue Haute, quindi la D12 e Rue de la Croix Georges, tornando al parcheggio attraverso Rue des Bruyères.

Si ringrazia la Fédération Française de Randonnée Pédestre per l’organizzazione di questa passeggiata e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri.

Segnaletica: rettangolo giallo

Español :

Partiendo del estadio de Hadol, este hermoso sendero recorre una magnífica extensión de agua con su entorno natural, el Etang Perry, y la aldea del mismo nombre. Atravesando prados y campos cultivados, alcanza su punto más alto, la « tête de Tendon », desde donde se puede disfrutar de una vista de 360°. Continuando a través de hermosos paisajes con su patrimonio agrícola, el sendero conduce a la hermosa « Croix Maison » y luego ofrece una magnífica vista del pueblo de DOUNOUX antes de volver a Hadol Haute en el camino de regreso al centro de Hadol. Este sendero ha sido especialmente diseñado para personas con movilidad reducida;

Se dirige hacia Le Taillon por la rue des Bruyères para llegar a Etang Perry, a la cabeza de Tendon y luego a Croix Maison. A partir de aquí, puede optar por seguir recto por el camino del campo hacia Dounoux (8,3 km) o girar a la derecha por la carretera (7,2 km) para llegar a la rue Haute, luego a la D12 y a la rue de la Croix Georges, para volver al aparcamiento por la rue des Bruyères.

Muchas gracias a la Fédération Française de Randonnée Pédestre por la organización de este recorrido y por el trabajo realizado por sus equipos durante todo el año para balizar y mantener estos senderos.

Señalización: rectángulo amarillo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-23 par Système d’information touristique Lorrain