Circuit Haute Dourbie Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Circuit Haute Dourbie

Circuit Haute Dourbie 12230 Saint-Jean-du-Bruel Aveyron Occitanie

Passages techniques, dénivelés exigeants, paysages majestueux sur les gorges de la Dourbie et les Cévennes… Le cocktail de rêve pour des trailers expérimentés…

English :

Technical passages, demanding altitude changes, majestic landscapes on the Dourbie gorges and the Cevennes… A dream cocktail for experienced trailers…

Deutsch :

Technische Passagen, anspruchsvolle Höhenunterschiede, majestätische Landschaften mit Blick auf die Schluchten der Dourbie und die Cevennen… Der Traumcocktail für erfahrene Trailrunner…

Italiano :

Passaggi tecnici, dislivelli impegnativi, paesaggi maestosi sulle gole della Dourbie e sulle Cévennes… Un cocktail da sogno per i trailer esperti…

Español :

Pasajes técnicos, desniveles exigentes, paisajes majestuosos sobre las gargantas de la Dourbie y las Cevenas… Un cóctel de ensueño para remolques experimentados…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron