Circuit historique à Gévoudaz La route de l’Opinel Albiez-Montrond Savoie

Circuit historique à Gévoudaz La route de l’Opinel Gévoudaz 73300 Albiez-Montrond Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez-vous dans l’histoire du couteau Opinel à Gévoudaz, là où tout à commencé en parcourant ce circuit pédestre de 1,5 km pour découvrir les ruines du premier atelier Opinel, le tout à l’ombre des arbres.

English : Gévoudaz historical tour The Opinel route

Immerse yourself in the history of the Opinel knife in Gévoudaz, where it all began. A 1.5 km walking tour is available to discover the ruins of the first Opinel workshop, all in the shade of the trees.

Deutsch :

Tauchen Sie ein in die Geschichte des Opinel-Messers in Gévoudaz, wo alles begann, indem Sie auf diesem 1,5 km langen Wanderweg die Ruinen der ersten Opinel-Werkstatt entdecken, alles im Schatten der Bäume.

Italiano :

Immergetevi nella storia del coltello Opinel a Gévoudaz, dove tutto è cominciato, seguendo questo percorso a piedi di 1,5 km per scoprire le rovine del primo laboratorio Opinel, all’ombra degli alberi.

Español :

Sumérjase en la historia de la navaja Opinel en Gévoudaz, donde todo empezó, siguiendo este sendero de 1,5 km para descubrir las ruinas del primer taller Opinel, todo ello a la sombra de los árboles.

