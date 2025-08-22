Circuit historique de Coublevie Coublevie Isère

Circuit historique de Coublevie

Deux circuits vous emmènent à la découverte du patrimoine de Coublevie. Cheminez sur le tracé du VSB (train de Voiron à St Béron), observez l’architecture religieuse, les maisons traditionnelles et de très belles maisons seigneuriales.

English : Historical trail around Coublevie

Two tours take you to discover the heritage of Coublevie. Walk on the VSB (train from Voiron to St Béron), observe the religious architecture, traditional houses and beautiful seigniorial houses.

Deutsch : Geschichtsroute Coublevie

Zwei Rundwege führen Sie auf Entdeckungsreise durch das Kulturerbe von Coublevie. Gehen Sie auf der Trasse des VSB (Zug von Voiron nach St Béron), beobachten Sie die religiöse Architektur, traditionelle Häuser und sehr schöne Herrenhäuser.

Italiano :

Due circuiti vi portano alla scoperta del patrimonio di Coublevie. Seguite il percorso della VSB (treno da Voiron a St Béron), osservate l’architettura religiosa, le case tradizionali e alcune bellissime case signorili.

Español : Circuit historique de Coublevie

Dos circuitos le llevan a descubrir el patrimonio de Coublevie. Siga la ruta del VSB (tren de Voiron a St Béron), observe la arquitectura religiosa, las casas tradicionales y algunas casas señoriales muy bonitas.

