Circuit historique de Hunspach Hunspach Bas-Rhin

A la découverte d’un des Plus Beaux Villages de France (2020) caractérisé par une unité de son architecture remarquablement conservée. Avec ses maisons blanches à colombages, ses vitres bombées et ses puits à balanciers, Hunspach affiche un charme unique.
English :
Discover one of France’s Most Beautiful Villages (2020), characterized by its remarkably well-preserved architectural unity. With its white half-timbered houses, curved windows and pendulum wells, Hunspach has a unique charm.
Deutsch :
Entdecken Sie eines der schönsten Dörfer Frankreichs (2020), das sich durch eine bemerkenswert gut erhaltene Einheitlichkeit seiner Architektur auszeichnet. Mit seinen weißen Fachwerkhäusern, den gewölbten Fensterscheiben und den Schaukelbrunnen versprüht Hunspach einen einzigartigen Charme.
Italiano :
Scoprite uno dei Borghi più belli di Francia (2020), con la sua unità architettonica straordinariamente ben conservata. Con le sue case bianche a graticcio, le finestre curve e i pozzi a pendolo, Hunspach ha un fascino unico tutto suo.
Español :
Descubra uno de los pueblos más bonitos de Francia (2020), con su unidad arquitectónica extraordinariamente bien conservada. Con sus casas blancas de entramado de madera, sus ventanas curvas y sus pozos péndulos, Hunspach tiene un encanto único por sí mismo.
