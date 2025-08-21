Circuit historique de Saillans Saillans Drôme

Circuit historique de Saillans

Circuit historique de Saillans 2 montée de la soubeyranne 26340 Saillans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez le parcours fléché qui vous emmènera à la découverte de Saillans sa stèle romaine en marbre, son église romane st Géraud et son cadran solaire, ses fontaines, ses ruelles pittoresques avec de nombreux arceaux, passerelles, passages voûtés…

English :

Follow the signposted route to discover Saillans: its Roman marble stele, the Romanesque church of St. Géraud with its sundial, its fountains, its picturesque lanes with numerous arches, footbridges and vaulted passageways…

Deutsch :

Folgen Sie dem beschilderten Weg, der Sie zur Entdeckung von Saillans führt: seine römische Marmorstele, seine romanische Kirche st Géraud und seine Sonnenuhr, seine Brunnen, seine malerischen Gassen mit zahlreichen Bögen, Stegen, gewölbten Durchgängen…

Italiano :

Seguite il percorso segnalato che vi porterà a scoprire Saillans: la sua stele romana in marmo, la sua chiesa romanica di St Géraud e la sua meridiana, le sue fontane, le sue strade pittoresche con numerosi archi, passerelle e passaggi a volta…

Español :

Siga la ruta señalizada que le llevará a descubrir Saillans: su estela romana de mármol, su iglesia románica de San Géraud y su reloj de sol, sus fuentes, sus pintorescas calles con numerosos arcos, pasarelas y pasajes abovedados…

