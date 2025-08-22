Circuit historique de Voreppe Voreppe Isère

Circuit historique de Voreppe

Circuit historique de Voreppe Parking des Gradins de Roize 38340 Voreppe Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Une belle promenade dans le bourg de Voreppe à la découverte de ses sites remarquables. Un circuit historique et patrimonial accessible aux personnes porteuses de handicap.

English : Circuit historique de Voreppe

A beautiful walk through the town of Voreppe, discovering its remarkable sites. A historical and heritage trail accessible to the disabled.

Deutsch : Circuit historique de Voreppe

Ein schöner Spaziergang durch die Stadt Voreppe, um ihre bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Ein historischer und patrimonialer Rundgang, der auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich ist.

Italiano :

Una bella passeggiata attraverso la città di Voreppe per scoprire i suoi siti notevoli. Un percorso storico e patrimoniale accessibile alle persone con disabilità.

Español : Circuit historique de Voreppe

Un hermoso paseo por la ciudad de Voreppe para descubrir sus lugares más destacados. Un recorrido histórico y patrimonial accesible para personas con discapacidad.

