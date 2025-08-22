CIRCUIT HISTORIQUE ET PATRIMOINE DU PAS DE LA MULE AU VIEIL BAUGE Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Partez à la découverte du circuit intra-muros du Vieil-Baugé, classé Village de Charme.
+33 2 41 89 20 37
English :
Discover the intramural circuit of the Vieil-Baugé, classified as a charming village.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch den innerstädtischen Rundgang von Vieil-Baugé, das als Village de Charme (Dorf mit Charme) eingestuft wurde.
Italiano :
Scoprite il circuito intramurale di Vieil-Baugé, classificato come villaggio di charme.
Español :
Descubra el circuito intramuros de Vieil-Baugé, clasificado como pueblo con encanto.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime