Circuit Inattendu Verteillac Dordogne

Circuit Inattendu Verteillac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Circuit Inattendu Vélo de route Difficulté moyenne

Circuit Inattendu 276 Route des Chenevières 24320 Verteillac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 31500.0 Tarif :

Au cours de cette promenade dans les environs de Verteillac, vous pourrez faire la connaissance de plusieurs producteurs. De plus, explorer des petites routes qui étaient dans les années 50, la voie ferrée reliant Ribérac à Angoulême. Qui vous conduira dans les villages de La Chapelle Montabourlet,

Difficulté moyenne

+33 5 53 90 03 10

English : Circuit Inattendu

On this walk around Verteillac, you’ll meet a number of producers. You’ll also be able to explore the small roads that in the 1950s were the railroad line between Ribérac and Angoulême. Which will take you through the villages of La Chapelle Montabourlet,

Deutsch : Circuit Inattendu

Auf dieser Wanderung in der Umgebung von Verteillac können Sie verschiedene Produzenten kennenlernen. Außerdem erkunden Sie kleine Straßen, die in den 1950er Jahren die Eisenbahnstrecke von Ribérac nach Angoulême waren. Die Sie in die Dörfer La Chapelle Montabourlet führt,

Italiano :

Durante questa passeggiata nei dintorni di Verteillac, potrete incontrare diversi produttori. Potrete anche esplorare le stradine che negli anni ’50 costituivano la linea ferroviaria da Ribérac ad Angoulême. Che vi condurrà ai villaggi di La Chapelle Montabourlet,

Español : Circuit Inattendu

En este paseo por los alrededores de Verteillac, podrá conocer a varios productores. También podrá explorar los pequeños caminos que en los años 50 constituían la línea de ferrocarril de Ribérac a Angulema. Lo que le llevará a los pueblos de La Chapelle Montabourlet,

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine