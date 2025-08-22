Circuit Istres A Travers Son Histoire Istres Bouches-du-Rhône
Circuit Istres A Travers Son Histoire Istres Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Circuit Istres A Travers Son Histoire
Tourisme & Handicap auditif Circuit Istres A Travers Son Histoire 30 Allée Jean Jaurès 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 120 Distance : 1200.0 Tarif :
Un itinéraire adapté pour découvrir le centre ancien médiéval d’Istres, typiquement provençal, avec une documentation éclairée gratuite.
http://www.istres-tourisme.com/ +33 4 42 81 76 00
English :
An itinerary adapted to discover the medieval center of Istres, typically Provencal, with free illuminated documentation.
Deutsch :
Eine angepasste Route, um die mittelalterliche Altstadt von Istres, die typisch für die Provence ist, zu entdecken, mit kostenloser beleuchteter Dokumentation.
Italiano :
Un itinerario adatto a scoprire l’antico centro medievale di Istres, tipicamente provenzale, con documentazione illuminata gratuita.
Español :
Un itinerario adaptado para descubrir el centro medieval de Istres, típicamente provenzal, con documentación iluminada gratuita.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Istres