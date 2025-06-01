Circuit jaune en forêt de Grimbosq Grimbosq Calvados

Circuit jaune en forêt de Grimbosq Grimbosq Calvados vendredi 1 août 2025.

Circuit jaune en forêt de Grimbosq

Circuit jaune en forêt de Grimbosq 14220 Grimbosq Calvados Normandie

Durée : Distance : 11200.0 Tarif :

Le plus long circuit pédestre en forêt de Grimbosq. Admirez l’arboretum, observez cerfs et sangliers dans le parc animalier, plongez dans l’histoire en passant devant la motte féodale du Moyen-âge et découvrez l’insolite cimetière des petits animaux !

+33 2 31 75 49 50

English : Circuit jaune en forêt de Grimbosq

The longest pedestrian circuit in the forest of Grimbosq. Admire the arboretum, observe deer and wild boar in the animal park, plunge into history by passing in front of the feudal mound of the Middle Ages and discover the unusual cemetery of small animals!

Deutsch :

Der längste Rundwanderweg im Wald von Grimbosq. Bewundern Sie das Arboretum, beobachten Sie Hirsche und Wildschweine im Tierpark, tauchen Sie in die Geschichte ein, indem Sie an der mittelalterlichen Feudalmotte vorbeigehen, und entdecken Sie den ungewöhnlichen Friedhof der kleinen Tiere!

Italiano :

La più lunga escursione a piedi nella foresta di Grimbosq. Ammirate l’arboreto, osservate cervi e cinghiali nel parco degli animali, fate un tuffo nella storia passando davanti al tumulo feudale medievale e scoprite l’insolito cimitero dei piccoli animali!

Español :

El recorrido a pie más largo del bosque de Grimbosq. Admire el arboreto, observe ciervos y jabalíes en el parque de animales, sumérjase en la historia pasando por delante del túmulo feudal medieval y descubra el insólito cementerio de pequeños animales

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme