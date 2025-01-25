Circuit Jeannot Bizeau Lieux de mémoire de la seconde guerre mondiale du nord de l’Indre Chabris Indre

Circuit Jeannot Bizeau Lieux de mémoire de la seconde guerre mondiale du nord de l'Indre Impasse du Moulin 36210 Chabris Indre Centre-Val de Loire

Circuit unique en région Centre Val de Loire reliant les lieux de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale dans le Nord de l’Indre comprenant notamment le campement du maquis en forêt de Vernusse et la ligne de démarcation au Moulin de Chabris.

http://www.hierenpaysdebazelle.fr/ +33 6 10 74 18 66

English : Circuit Jeannot Bizeau Places of Remembrance of the Second World War in the North Indre

A circuit is available but you can also make up your own route depending on the time you have available. A tourist leaflet is available at the Chabris Pays de Bazelle Community Tourist Office in Chabris and at the Valençay Tourist Office.

Deutsch :

Es kann ein Rundgang vorgeschlagen werden, aber je nach Zeit und Verfügbarkeit können Sie auch Ihren eigenen Rundgang machen. Ein touristisches Faltblatt ist im Tourismusbüro der Gemeinschaft Chabris Pays de Bazelle in Chabris und im Tourismusbüro von Valençay erhältlich.

Italiano :

Può essere proposto un circuito ma, a seconda del tempo e della disponibilità, è possibile creare il proprio circuito. Un opuscolo turistico è disponibile presso l’ufficio turistico della comunità di Chabris Pays de Bazelle a Chabris e presso l’ufficio turistico di Valençay.

Español :

Se puede proponer un circuito, pero dependiendo de tu tiempo y disponibilidad, puedes hacer tu propio circuito. Hay un folleto turístico disponible en la oficina de turismo de la comunidad de Chabris Pays de Bazelle en Chabris y en la oficina de turismo de Valençay.

