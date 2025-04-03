Circuit jeu de piste Randoland La Forge La Forge Vosges

Circuit jeu de piste Randoland La Forge La Forge Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit jeu de piste Randoland La Forge Adultes A pieds Facile

Famille plus Circuit jeu de piste Randoland La Forge Centre Bourg 88120 La Forge Vosges Grand Est

Durée : 120 Distance : 3700.0 Tarif :

Au départ du village de La Forge, à 10 km de Vagney, le jeu de piste Randoland permet aux familles de découvrir le village et la nature environnante.

En répondant aux questions posées sur les fiches-circuits les enfants de 4 à 14 ans s’amusent à résoudre des énigmes.

Chaque enfant est muni d’une fiche adaptée à son âge pour les 4-6 ans ; pour les 7-9 ans ; pour les plus de 10 ans. Ces fiches sont à retirer gratuitement à l’Office de Tourisme.

Le parcours est accessible en toutes saisons en fonction des conditions météorologiques.

Facile

http://www.labresse.net/ +33 3 29 24 88 69

English :

Departing from the village of La Forge, 10 km from Vagney, the Randoland treasure hunt allows families to discover the village and the surrounding nature.

By answering the questions on the circuit cards, children from 4 to 14 years old have fun solving riddles.

Each child has a card adapted to his or her age: for 4-6 years old; for 7-9 years old; for over 10 years old. These cards can be picked up free of charge at the Tourist Office.

The route is accessible in all seasons depending on the weather conditions.

Deutsch :

Ausgehend vom Dorf La Forge, 10 km von Vagney entfernt, können Familien auf der Randoland-Schnitzeljagd das Dorf und die umliegende Natur entdecken.

Durch die Beantwortung der Fragen auf den Rundwegkarten machen sich die Kinder von 4 bis 14 Jahren einen Spaß daraus, Rätsel zu lösen.

Jedes Kind hat eine Karteikarte, die seinem Alter entspricht: für 4- bis 6-Jährige; für 7- bis 9-Jährige; für über 10-Jährige. Diese Karten können kostenlos im Fremdenverkehrsamt abgeholt werden.

Der Parcours ist je nach Wetterlage zu jeder Jahreszeit zugänglich.

Italiano :

Partendo dal villaggio di La Forge, a 10 km da Vagney, la caccia al tesoro di Randoland permette alle famiglie di scoprire il villaggio e la campagna circostante.

Rispondendo alle domande sulle carte del circuito, i bambini dai 4 ai 14 anni si divertono a risolvere gli enigmi.

Ogni bambino riceve una carta adatta alla sua età: per i bambini di 4-6 anni; per i bambini di 7-9 anni; per i bambini di oltre 10 anni. Le schede possono essere ritirate gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo.

Il percorso è accessibile in tutte le stagioni a seconda delle condizioni meteorologiche.

Español :

Partiendo del pueblo de La Forge, a 10 km de Vagney, la caza del tesoro de Randoland permite a las familias descubrir el pueblo y los alrededores.

Respondiendo a las preguntas de las tarjetas del circuito, los niños de 4 a 14 años se divierten resolviendo los enigmas.

Cada niño recibe una tarjeta adaptada a su edad: para niños de 4 a 6 años; de 7 a 9 años; para mayores de 10 años. Estas tarjetas pueden recogerse gratuitamente en la Oficina de Turismo.

La ruta es accesible en todas las estaciones, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Système d’information touristique Lorrain