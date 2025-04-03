Circuit jeu de piste Randoland Rochesson Rochesson Vosges

Circuit jeu de piste Randoland Rochesson Rochesson Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit jeu de piste Randoland Rochesson Adultes A pieds Facile

Famille plus Circuit jeu de piste Randoland Rochesson Place Marcel Perrin 88120 Rochesson Vosges Grand Est

Durée : 120 Distance : 3500.0 Tarif :

Au départ du centre de Rochesson, à 7 km de Vagney, le jeu de piste Randoland permet aux familles de découvrir le village et la nature environnante.

En répondant aux questions posées sur les fiches-circuits les enfants de 4 à 13 ans s’amusent à résoudre des énigmes.

Chaque enfant est muni d’une fiche adaptée à son âge pour les 4-6 ans ; pour les 7-9 ans ; pour les plus de 10 ans. Ces fiches sont à retirer gratuitement à l’Office de Tourisme.

Le parcours est accessible en toutes saisons en fonction des conditions météorologiques.

Facile

https://www.labresse.net/ +33 3 29 24 88 69

English :

Departing from the centre of Rochesson, 7 km from Vagney, the Randoland treasure hunt allows families to discover the village and the surrounding nature.

By answering the questions on the circuit cards, children from 4 to 13 years old have fun solving riddles.

Each child has a card adapted to his or her age: for 4-6 years old; for 7-9 years old; for over 10 years old. These cards can be picked up free of charge at the Tourist Office.

The course is accessible in all seasons depending on the weather conditions.

Deutsch :

Ausgehend vom Zentrum von Rochesson, 7 km von Vagney entfernt, können Familien auf der Randoland-Schnitzeljagd das Dorf und die umliegende Natur entdecken.

Durch die Beantwortung der Fragen auf den Rundgangskarten machen sich die Kinder von 4 bis 13 Jahren einen Spaß daraus, Rätsel zu lösen.

Jedes Kind hat eine Karteikarte, die seinem Alter entspricht: ? für 4- bis 6-Jährige; ? für 7- bis 9-Jährige; ? für über 10-Jährige. Diese Karteikarten können kostenlos im Fremdenverkehrsamt abgeholt werden.

Der Parcours ist je nach Wetterlage zu jeder Jahreszeit zugänglich.

Italiano :

Partendo dal centro di Rochesson, a 7 km da Vagney, la caccia al tesoro di Randoland permette alle famiglie di scoprire il villaggio e la campagna circostante.

Rispondendo alle domande sulle carte del circuito, i bambini dai 4 ai 13 anni si divertono a risolvere gli indovinelli.

Ogni bambino riceve una carta adatta alla sua età: ? per i bambini di 4-6 anni; ? per i bambini di 7-9 anni; ? per i bambini di oltre 10 anni. Queste schede possono essere ritirate gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo.

Il percorso è accessibile in tutte le stagioni a seconda delle condizioni meteorologiche.

Español :

Partiendo del centro de Rochesson, a 7 km de Vagney, la caza del tesoro de Randoland permite a las familias descubrir el pueblo y los alrededores.

Respondiendo a las preguntas de las tarjetas del circuito, los niños de 4 a 13 años se divierten resolviendo los enigmas.

Cada niño recibe una tarjeta adaptada a su edad: ? para niños de 4 a 6 años; ? para niños de 7 a 9 años; ? para niños mayores de 10 años. Estas tarjetas pueden recogerse gratuitamente en la Oficina de Turismo.

La ruta es accesible en todas las estaciones, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Système d’information touristique Lorrain