Circuit journée à Issoire Issoire Puy-de-Dôme

Circuit journée à Issoire

Circuit journée à Issoire 63500 Issoire Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

On dit qu’Issoire est la porte du sud. Son architecture toute en couleurs, ses toits de tuiles, son climat doux et ensoleillé y sont pour beaucoup. La richesse de son patrimoine lui vaut le label Plus Beau Détour de France.

http://www.issoire-tourisme.com/ +33 4 73 89 15 90

English :

Issoire is known as the gateway to the south. Its colorful architecture, tiled roofs and mild, sunny climate have a lot to do with it. Its rich heritage has earned it the label Plus Beau Détour de France.

Deutsch :

Man sagt, dass Issoire das Tor zum Süden ist. Die farbenfrohe Architektur, die Ziegeldächer und das milde, sonnige Klima tragen viel dazu bei. Das reiche Kulturerbe hat der Stadt das Label Plus Beau Détour de France (Schönste Sehenswürdigkeit Frankreichs) eingebracht.

Italiano :

L’Issoire è conosciuta come la porta del sud. La sua architettura colorata, i tetti di tegole e il clima mite e soleggiato hanno molto a che fare con questo. Il suo ricco patrimonio le è valso l’etichetta di Plus Beau Détour de France.

Español :

Issoire es conocida como la puerta del Sur. Su colorida arquitectura, sus tejados de tejas y su clima suave y soleado tienen mucho que ver. Su rico patrimonio le ha valido la etiqueta Plus Beau Détour de France.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme