Circuit Jules Bastien Lepage Damvillers Meuse

Jules Bastien-Lepage, célèbre peintre naturaliste du 19e siècle est né à Damvillers. Il a a laissé son empreinte un petit peu partout dans le village. Il s’est inspiré des paysages bucoliques de la campagne meusienne pour ses tableaux.

Un parcours retraçant sa vie et son œuvre vous permet de découvrir à pied 10 tableaux du maitre et de parcourir les ruelles et les paysages vallonnés de Damvillers.

La balade dure 2h, vous passerez devant la sculpture que Rodin a offert en hommage à son ami Jules Bastien Lepage et partirez à la recherche de panneaux didactiques sur lesquels sont exposés des copies des plus célèbres tableaux de l’artiste.

La balade est gratuite et passionnante.

English :

Jules Bastien-Lepage, famous 19th century naturalist painter was born in Damvillers. He left his mark all over the village. He was inspired by the bucolic landscapes of the Meusian countryside for his paintings.

A journey retracing his life and work allows you to discover 10 of his paintings on foot and to wander through the narrow streets and hilly landscapes of Damvillers.

The walk lasts 2 hours, you will pass in front of the sculpture that Rodin offered in homage to his friend Jules Bastien Lepage and will go in search of didactic panels on which are exposed copies of the most famous paintings of the artist.

The walk is free and exciting.

Deutsch :

Jules Bastien-Lepage, ein berühmter naturalistischer Maler des 19. Jahrhunderts, wurde in Damvillers geboren. Er hinterließ seine Spuren ein wenig überall im Dorf. Er ließ sich für seine Bilder von den bukolischen Landschaften der Meuse inspirieren.

Auf einem Rundgang, der sein Leben und sein Werk nachzeichnet, können Sie zu Fuß 10 Gemälde des Meisters entdecken und durch die Gassen und hügeligen Landschaften von Damvillers wandern.

Der Spaziergang dauert 2 Stunden. Sie kommen an der Skulptur vorbei, die Rodin seinem Freund Jules Bastien Lepage zu Ehren geschenkt hat, und machen sich auf die Suche nach didaktischen Tafeln, auf denen Kopien der berühmtesten Gemälde des Künstlers ausgestellt sind.

Der Spaziergang ist kostenlos und spannend.

Italiano :

Jules Bastien-Lepage, famoso pittore naturalista del XIX secolo, è nato a Damvillers. Ha lasciato il suo segno in tutto il villaggio. Per i suoi dipinti si è ispirato ai paesaggi bucolici della campagna della Mosa.

Un tour della sua vita e delle sue opere permette di scoprire a piedi 10 dipinti del maestro e di passeggiare tra i vicoli e i paesaggi collinari di Damvillers.

La passeggiata dura 2 ore, si passerà davanti alla scultura che Rodin offrì in omaggio all’amico Jules Bastien Lepage e si andrà alla ricerca dei pannelli didattici su cui sono esposte le copie dei dipinti più famosi dell’artista.

La passeggiata è gratuita e affascinante.

Español :

Jules Bastien-Lepage, famoso pintor naturalista del siglo XIX, nació en Damvillers. Dejó su huella por todo el pueblo. Se inspiró en los paisajes bucólicos de la campiña del Mosa para sus cuadros.

Un recorrido por su vida y su obra permite descubrir a pie 10 cuadros del maestro y pasear por las callejuelas y los paisajes accidentados de Damvillers.

El paseo dura 2 horas, pasará por delante de la escultura que Rodin ofreció en homenaje a su amigo Jules Bastien Lepage e irá en busca de paneles didácticos en los que se exponen copias de los cuadros más famosos del artista.

El paseo es gratuito y fascinante.

