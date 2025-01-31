Circuit La chapelle de Saint-Caprais Loze Tarn-et-Garonne

Circuit La chapelle de Saint-Caprais Loze Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit La chapelle de Saint-Caprais

Circuit La chapelle de Saint-Caprais Place du village 82160 Loze Tarn-et-Garonne Occitanie

Ce circuit vous offre un condensé du paysage et patrimoine bâti du Midi-Quercy entre pechs (collines) et vallée de la Bonnette se dressent chapelles, calvaires, puits et lavoirs.

+33 5 63 21 79 65

English :

This tour offers a summary of the landscape and built heritage of Midi-Quercy: chapels, calvaries, wells and washhouses stand between the pechs (hills) and the Bonnette valley.

Deutsch :

Diese Route bietet Ihnen eine Zusammenfassung der Landschaft und des baulichen Erbes des Midi-Quercy: Zwischen Pechs (Hügeln) und dem Tal der Bonnette erheben sich Kapellen, Kalvarienberge, Brunnen und Waschplätze.

Italiano :

Questo percorso offre uno spaccato del paesaggio e del patrimonio edilizio della regione del Midi-Quercy: tra i pechs (colline) e la valle della Bonnette sorgono cappelle, calvari, pozzi e lavatoi.

Español :

Este sendero ofrece una instantánea del paisaje y del patrimonio construido de la región de Midi-Quercy: entre los pechs (colinas) y el valle de la Bonnette se levantan capillas, calvarios, pozos y lavaderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme