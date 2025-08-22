Circuit La Forêt Secondigny Deux-Sèvres
Circuit La Forêt Secondigny Deux-Sèvres vendredi 1 mai 2026.
Circuit La Forêt Vélo de route Difficulté moyenne
Circuit La Forêt Lac des Effres 79130 Secondigny Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 13000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
+33 5 49 63 70 15
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-02 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine