Circuit la Manufacture La Vôge-les-Bains Vosges

Merci au Club Vosgien et à la section marche de la MJC de Bains-les-Bains pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins.
Balisage anneau bleu- Circuit varié- A la Rue de la Pavée près de l’aire de camping-car, suivre le petit sentier balisé. Continuez sur ce chemin jusqu’à croiser la Rue des Anciens Moulins. Le gros bâtiment en face de vous est une ancienne tréfilerie.
Le tréfilage est la réduction de la section d’un fil en métal par la traction mécanique sur une machine à tréfiler. Les usines spécialisées dans le tréfilage, sont appelées des tréfileries. Tournez à gauche pour continuer dans la Rue des Anciens Moulins. Suivez le balisage pour aller dans un petit chemin en forêt. Vous arrivez à un croisement, prenez à droite. Vous allez de nouveau arriver à un croisement, prenez de nouveau à droite.
La route sur laquelle vous marchez était l’ancienne route utilisée à pied par les habitants de Trémonzey pour se rendre à leur lieu de travail comme la manufacture, les moulins, la tréfilerie… Vous allez arriver sur le site du Moulin au bois, ancienne clouterie.
Cette usine métallurgique dite forge du Moulins-aux-Bois au 16ème siècle, , puis usine de quincaillerie (clouterie) au 19ème s. Elle a définitivement fermé ses portes en 1980. Dans ce secteur à eu lieu le tournage de » Indigène » un film de Rachid Bouchared. Le film se passe en 1943, la France tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de quatre « indigènes », soldats oubliés de la 1ère armée française recrutée en Afrique. Traversez la D434 pour continuer en face tout droit sur un pont. Vous allez longer le canal des Vosges et la rivière Le Côney, puis traverser un pont en bois. Continuez sur cette route et apercevez La Manufacture sur votre gauche, puis le hêtre tortillard, face au Châtelet. Prendre la route rectiligne qui part à gauche (possibilité de chemin par le bois à gauche, à éviter par temps humide). En suivant le balisage, on traverse la départementale prudemment et on remonte sur la droite par un chemin empierré, ancienne voie romaine.
Thank you to the Club Vosgien and the walking section of the MJC of Bains-les-Bains for the realization of this hike and the work done by its teams throughout the year to mark and maintain these paths.
Blue ring marking- Varied circuit- At Rue de la Pavée near the camper area, follow the small marked path. Continue on this path until you cross the Rue des Anciens Moulins. The big building in front of you is an old wire drawing factory
Wire drawing is the reduction of the section of a metal wire by mechanical traction on a wire drawing machine. Plants specializing in wire drawing are called wire drawing plants. Turn left to continue into the Rue des Anciens Moulins. Follow the signs to go into a small path in the forest. When you reach a crossroads, turn right. You will arrive again at a crossroads, turn right again.
The road on which you are walking was the old road used by the inhabitants of Trémonzey to get to their place of work such as the factory, the mills, the wire drawing… You will arrive on the site of the Moulin au bois, an old nail factory
This metallurgical factory, known as the forge of Moulins-aux-Bois in the 16th century, then a hardware factory (nail factory) in the 19th century. It definitively closed its doors in 1980. In this sector took place the shooting of « Indigène » a film by Rachid Bouchared. The film takes place in 1943, France tries to liberate itself from Nazi domination, the journey of four « natives », forgotten soldiers of the 1st French army recruited in Africa. Cross the D434 to continue straight ahead on a bridge. You will go along the Canal des Vosges and the river Le Côney, then cross a wooden bridge. Continue on this road and you will see La Manufacture on your left, then the twisted beech tree opposite the Châtelet. Take the straight road that goes to the left (possibility of a path through the woods on the left, to be avoided in wet weather). Following the signposts, cross the departmental road carefully and go back up on the right by a stony path, an old Roman road.
Wir danken dem Vogesenclub und der Wanderabteilung des MJC von Bains-les-Bains für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die ihre Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und zu pflegen.
Markierung blauer Ring- Abwechslungsreicher Rundweg- In der Rue de la Pavée in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes folgen Sie dem kleinen markierten Weg. Gehen Sie auf diesem Weg weiter, bis Sie die Rue des Anciens Moulins kreuzen. Das große Gebäude vor Ihnen ist eine ehemalige Drahtzieherei
Unter Drahtziehen versteht man die Verringerung des Querschnitts eines Metalldrahts durch mechanischen Zug auf einer Drahtziehmaschine. Fabriken, die sich auf das Ziehen spezialisiert haben, werden als Drahtziehereien bezeichnet. Biegen Sie links ab, um in der Rue des Anciens Moulins weiterzufahren. Folgen Sie der Markierung, um in einen kleinen Waldweg zu gelangen. Sie kommen an eine Kreuzung, an der Sie rechts abbiegen. Sie kommen wieder an eine Kreuzung, biegen Sie erneut rechts ab.
Die Straße, auf der Sie laufen, war die alte Straße, die von den Einwohnern von Trémonzey zu Fuß benutzt wurde, um zu ihren Arbeitsplätzen wie der Manufaktur, den Mühlen, der Drahtzieherei usw. zu gelangen. Sie werden auf das Gelände der Moulin au bois, einer ehemaligen Nagelschmiede, stoßen
Diese Metallfabrik, die im 16. Jahrhundert als Forge du Moulins-aux-Bois bezeichnet wurde, wurde im 19. Jahrhundert zur Herstellung von Eisenwaren (Clouterie) genutzt. 1980 wurde sie endgültig geschlossen. In dieser Gegend wurde der Film « Indigène » von Rachid Bouchared gedreht. Der Film spielt 1943, als Frankreich versucht, sich von der Naziherrschaft zu befreien. Der Weg von vier « Eingeborenen », vergessenen Soldaten der ersten französischen Armee, die in Afrika rekrutiert wurden. Überqueren Sie die D434 und gehen Sie gegenüber geradeaus über eine Brücke. Sie fahren am Vogesenkanal und dem Fluss Le Côney entlang und überqueren dann eine Holzbrücke. Folgen Sie der Straße weiter und sehen Sie La Manufacture auf der linken Seite, dann die Tortillard-Buche gegenüber von Le Châtelet. Nehmen Sie die geradlinige Straße, die links abzweigt (Möglichkeit eines Weges durch den Wald links, bei feuchtem Wetter zu vermeiden). Der Markierung folgend überqueren Sie vorsichtig die Landstraße und steigen rechts über einen geschotterten Weg, einen alten Römerweg, auf.
Grazie al Club Vosgien e alla sezione escursionistica del MJC di Bains-les-Bains per la realizzazione di questa escursione e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri.
Contrassegno ad anello blu Circuito vario All’altezza di Rue de la Pavée, vicino all’area camping-car, seguire il piccolo sentiero segnalato. Proseguite su questo percorso fino a incrociare la Rue des Anciens Moulins. Il grande edificio di fronte a voi è una vecchia trafileria
La trafilatura è la riduzione della sezione di un filo metallico mediante trazione meccanica su una macchina trafilatrice. Le fabbriche specializzate nella trafilatura sono chiamate trafilerie. Svoltate a sinistra per proseguire lungo Rue des Anciens Moulins. Seguite le indicazioni fino a un piccolo sentiero nel bosco. Arrivate a un incrocio, girate a destra. Arrivate a un altro incrocio, girate di nuovo a destra.
La strada su cui state camminando era la vecchia strada utilizzata dagli abitanti di Trémonzey per raggiungere i luoghi di lavoro come la fabbrica, i mulini, la trafileria? Si arriva al sito del Moulin au bois, un’antica clouterie
Questa fabbrica metallurgica, nota come fucina di Moulins-aux-Bois nel XVI secolo, poi fabbrica di ferramenta (clouterie) nel XIX secolo, ha chiuso definitivamente i battenti nel 1980. Il film « Indigène » di Rachid Bouchared è stato girato in questa zona. Il film si svolge nel 1943, quando la Francia sta cercando di liberarsi dalla dominazione nazista, e segue il viaggio di quattro « nativi », soldati dimenticati del 1° esercito francese reclutati in Africa. Attraversare la D434 e proseguire dritto su un ponte. Si costeggia il Canal des Vosges e il fiume Le Côney, poi si attraversa un ponte di legno. Proseguite su questa strada e vedrete La Manufacture alla vostra sinistra, poi il faggio di fronte allo Châtelet. Prendere la strada dritta a sinistra (possibilità di un sentiero attraverso il bosco a sinistra, da evitare in caso di pioggia). Seguendo le indicazioni, attraversate la strada con cautela e salite a destra per un sentiero di pietra, un’antica strada romana.
Gracias al Club Vosgien y a la sección de senderismo del MJC de Bains-les-Bains por la realización de esta caminata y por el trabajo realizado por sus equipos a lo largo del año para delimitar y mantener estos senderos.
Marcación del anillo azul Circuito variado En la Rue de la Pavée, cerca de la zona de camping-car, siga el pequeño sendero marcado. Continúe por este camino hasta cruzar la Rue des Anciens Moulins. El gran edificio que tienes delante es una antigua fábrica de trefilado de alambre
El trefilado es la reducción de la sección transversal de un alambre metálico por tracción mecánica en una máquina de trefilado. Las fábricas especializadas en el trefilado se denominan fábricas de trefilado. Gire a la izquierda para continuar por la Rue des Anciens Moulins. Siga las señales hasta un pequeño sendero en el bosque. Llegas a un cruce, gira a la derecha. Llegará a otro cruce, gire a la derecha de nuevo.
El camino por el que camina era el antiguo camino que utilizaban los habitantes de Trémonzey para ir a sus lugares de trabajo, como la fábrica, los molinos, la trefilería.. Llegará al emplazamiento del Moulin au bois, una antigua clouterie
Esta fábrica metalúrgica, conocida como fragua de Moulins-aux-Bois en el siglo XVI y luego como fábrica de herrajes (clouterie) en el siglo XIX, cerró sus puertas definitivamente en 1980. La película « Indigène » de Rachid Bouchared se rodó en esta zona. La película se desarrolla en 1943, cuando Francia intenta liberarse de la dominación nazi, y sigue el viaje de cuatro « nativos », soldados olvidados del 1er ejército francés reclutados en África. Cruce la D434 para continuar recto por un puente. Recorrerá el Canal des Vosges y el río Le Côney, y luego cruzará un puente de madera. Continúe por este camino y verá La Manufacture a su izquierda, luego el haya frente al Châtelet. Tomar el camino recto a la izquierda (posibilidad de un camino a través del bosque a la izquierda, que debe evitarse con tiempo húmedo). Siguiendo las señales, cruce la carretera con cuidado y suba a la derecha por un camino de piedra, una antigua calzada romana.
