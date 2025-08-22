Circuit La motte féodale Marigné-Laillé ML5 Marigné-Laillé Sarthe

Circuit La motte féodale Marigné-Laillé ML5

Circuit La motte féodale Marigné-Laillé ML5 72220 Marigné-Laillé Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Ce sentier propose une boucle de 6 km.

English :

This trail offers a 6 km loop.

Deutsch :

Dieser Pfad bietet einen 6 km langen Rundweg.

Italiano :

Questo percorso offre un anello di 6 km.

Español :

Este sendero ofrece un bucle de 6 km.

