Circuit La Piquette Poses Eure

Circuit La Piquette Base de Loisirs de Léry-Poses 27740 Poses Eure Normandie

Distance : 11960.0

Au départ du parc des loisirs de Léry-Poses en Normandie, ce parcours trail vallonné s’entame en traversant la Seine sur la passerelle du barrage et des écluses du village batelier de Poses. On gagne rapidement la spectaculaire côte des Deux Amants avant de s’enfoncer dans un environnement boisé le long des coteaux de la Seine en surplomb du fleuve. Alternant belles ascensions et environnement champêtre plus calme en termes de dénivelé, la boucle rejoint le château des Deux Amants et son panorama incomparable avant la descente vers le barrage de Poses puis le lac.

Profitez de cette sortie pour écouter le podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants.

L’accès au Parc de Loisirs Léry-Poses est payant (5 €) pour les voitures parkings sécurisés. L’accès est gratuit pour les piétons, cyclistes et motos. Profitez des sanitaires et de douches gratuitement.

https://www.tourisme-seine-eure.com/ +33 2 32 40 04 41

English : Circuit La Piquette

Departing from the Léry-Poses leisure park in Normandy, this hilly trail begins by crossing the Seine on the footbridge over the dam and locks in the boating village of Poses. The spectacular côte des Deux Amants is soon followed by a wooded stretch along the slopes of the Seine overlooking the river. Alternating between challenging climbs and a more gentle country setting in terms of gradient, the loop reaches the Château des Deux Amants and its incomparable panorama, before descending to the Poses dam and lake.

Take advantage of this outing to listen to the podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants.

Access to the Parc de Loisirs Léry-Poses is subject to a fee (5?) for cars: secure parking lots. Access is free for pedestrians, cyclists and motorcycles. Free sanitary facilities and showers.

Deutsch :

Dieser hügelige Trail beginnt im Freizeitpark Léry-Poses in der Normandie. Sie überqueren die Seine auf der Brücke über den Damm und die Schleusen des Schifferdorfes Poses. Sie erreichen schnell die spektakuläre Côte des Deux Amants , bevor Sie durch eine bewaldete Umgebung entlang der Seine-Hänge laufen, die über den Fluss hinausragen. Abwechselnd mit schönen Anstiegen und einer ländlichen Umgebung mit weniger Höhenmetern erreicht der Rundweg das Château des Deux Amants mit seinem unvergleichlichen Panorama, bevor es hinunter zum Staudamm von Poses und zum See geht.

Nutzen Sie diesen Ausflug, um sich den Podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants (Die Legende der beiden Liebenden) anzuhören.

Der Zugang zum Parc de Loisirs Léry-Poses ist für Autos kostenpflichtig (5?): gesicherte Parkplätze. Für Fußgänger, Radfahrer und Motorräder ist der Zugang kostenlos. Nutzen Sie die sanitären Anlagen und Duschen kostenlos.

Italiano :

Partendo dal parco divertimenti di Léry-Poses, in Normandia, questo percorso collinare inizia attraversando la Senna sulla passerella che attraversa la diga e le chiuse nel villaggio nautico di Poses. La spettacolare côte des Deux Amants è presto seguita da un tratto boscoso lungo le pendici della Senna con vista sul fiume. Alternando salite impegnative a un ambiente di campagna più dolce in termini di pendenza, l’anello raggiunge lo Château des Deux Amants e il suo incomparabile panorama prima di scendere alla diga di Poses e quindi al lago.

Approfittate di questa gita per ascoltare il podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants.

L’accesso al Parc de Loisirs Léry-Poses è a pagamento (5?) per le auto: parcheggi custoditi. L’accesso è libero per pedoni, ciclisti e motociclette. Uso gratuito di servizi igienici e docce.

Español :

Partiendo del parque de ocio de Léry-Poses, en Normandía, este recorrido de colinas comienza cruzando el Sena por la pasarela sobre la presa y las esclusas del pueblo náutico de Poses. A la espectacular côte des Deux Amants le sigue un tramo boscoso a lo largo de las laderas del Sena con vistas al río. Alternando subidas exigentes y un entorno campestre más suave en cuanto a pendiente, el bucle alcanza el Château des Deux Amants y su incomparable panorama antes de descender a la presa de Poses y luego al lago.

Aproveche esta excursión para escuchar el podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants.

El acceso al Parc de Loisirs Léry-Poses está sujeto al pago de una tasa (5?) para los coches: aparcamientos vigilados. El acceso es libre para peatones, ciclistas y motocicletas. Uso gratuito de aseos y duchas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme