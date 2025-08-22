Circuit La Pression Poses Eure

Circuit La Pression

Circuit La Pression Base de Loisirs Léry-Poses 27740 Poses Eure Normandie

Durée : Distance : 8410.0 Tarif :

Ce circuit vous propose de découvrir le lac des Deux Amants au cœur du parc des loisirs de Léry Poses en Normandie. Un parcours trail sans difficulté qui permet de se mettre en jambes et de profiter des paysages naturels du site, qu’il s’agisse du lac de plus de 350 hectares ou des coteaux de la Seine qui lui font face. A tester après la course les nombreuses activités nautiques proposées par le site à la belle saison pour récupérer !

Profitez de cette sortie pour écouter le podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants !

L’accès au Parc de Loisirs Léry-Poses est payant (5 €) pour les voitures parkings sécurisés. L’accès est gratuit pour les piétons, cyclistes et motos. Profitez des sanitaires et de douches gratuitement.

https://www.tourisme-seine-eure.com/ +33 2 32 40 04 41

English : Circuit La Pression

This trail takes you to the Lac des Deux Amants in the heart of the Léry Poses leisure park in Normandy. An easy trail that lets you warm up and enjoy the site?s natural landscapes, from the 350-hectare lake to the Seine hillsides opposite. And don’t forget to try out the many water-based activities on offer on the site during the summer months!

Take advantage of this outing to listen to the Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants podcast!

Access to the Parc de Loisirs Léry-Poses is subject to a fee (5?) for cars: secure parking lots. Access is free for pedestrians, cyclists and motorcycles. Free sanitary facilities and showers.

Deutsch :

Auf dieser Strecke können Sie den Lac des Deux Amants im Herzen des Freizeitparks Léry Poses in der Normandie entdecken. Dieser leichte Trail ermöglicht es Ihnen, in Schwung zu kommen und die natürliche Landschaft des Geländes zu genießen, sei es den über 350 Hektar großen See oder die gegenüberliegenden Seine-Hänge. Nach dem Lauf sollten Sie die zahlreichen Wassersportaktivitäten testen, die der Ort in der warmen Jahreszeit zur Erholung anbietet!

Nutzen Sie diesen Ausflug, um den Podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants (Die Legende der beiden Liebenden) zu hören!

Der Zugang zum Parc de Loisirs Léry-Poses ist für Autos kostenpflichtig (5?): gesicherte Parkplätze. Für Fußgänger, Radfahrer und Motorräder ist der Zugang kostenlos. Nutzen Sie die sanitären Anlagen und die Duschen kostenlos.

Italiano :

Questo percorso si svolge sul Lac des Deux Amants , nel cuore del parco divertimenti di Léry Poses, in Normandia. Questo percorso facile vi permetterà di riscaldarvi e di ammirare il paesaggio naturale del sito, dal lago di 350 ettari alle colline della Senna di fronte. E non dimenticate di provare le numerose attività acquatiche offerte dal sito nei mesi estivi per aiutarvi a recuperare dopo la corsa!

Approfittate di questa gita per ascoltare il podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants!

L’accesso al Parc de Loisirs Léry-Poses è a pagamento (5?) per le auto: parcheggi custoditi. L’accesso è libero per pedoni, ciclisti e motociclette. Uso gratuito di servizi igienici e docce.

Español :

Este sendero recorre el Lac des Deux Amants , en el corazón del parque de ocio de Léry Poses, en Normandía. Este sencillo recorrido le permitirá entrar en calor y disfrutar del paisaje natural del lugar, desde el lago de 350 hectáreas hasta las laderas del Sena situadas enfrente. Y no olvide probar las numerosas actividades acuáticas que se ofrecen en el parque durante los meses de verano para recuperarse después de la carrera

¡Aproveche esta salida para escuchar el podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants!

El acceso al Parc de Loisirs Léry-Poses está sujeto al pago de una tasa (5?) para los coches: aparcamientos vigilados. El acceso es libre para peatones, ciclistas y motocicletas. Uso gratuito de aseos y duchas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme