Circuit La Sans Voix Poses Eure

Circuit La Sans Voix

Circuit La Sans Voix Base de Loisirs Léry-Poses 27740 Poses Eure Normandie

Au départ de la base de loisirs Léry-Poses*, ce parcours trail propose un dénivelé intéressant et des points de vue inédits sur la vallée de la Seine.

Côté sportif aussi bien technique que dépaysante, cette boucle trail propose un parcours très vallonné inattendu en Normandie et des paysages variés sur les coteaux en surplomb du fleuve.

Dans un environnement dépaysant, souvent boisé, le parcours offre de nombreux panoramas sur la Seine, notamment les spectaculaires panoramas des Deux Amants et du Plessis à Amfreville-sous-les-Monts.

A faire en prolongement du parcours N°2 La Piquette

Profitez de cette sortie trail pour écouter le podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants ??

*L’accès au Parc de Loisirs Léry-Poses est payant (5 €) pour les voitures parkings sécurisés. L’accès est gratuit pour les piétons, cyclistes et motos. Profitez des sanitaires et de douches gratuitement.

https://www.tourisme-seine-eure.com/ +33 2 32 40 04 41

English : Circuit La Sans Voix

Departing from the Léry-Poses* leisure park, this trail offers an interesting gradient and unique views over the Seine valley.

From a sporting point of view, this trail loop is as technical as it is exotic, offering a very undulating course, unexpected in Normandy, and a variety of landscapes on the hills overlooking the river.

Set in an exotic, often wooded environment, the route offers numerous panoramic views of the Seine, including the spectacular panoramas of Les Deux Amants and Le Plessis in Amfreville-sous-les-Monts.

To be done as an extension to route N°2 La Piquette

Take advantage of this trail outing to listen to the Seine-Eure se narre podcast #1 La Légende des deux amants?

*Access to the Parc de Loisirs Léry-Poses is subject to a fee (5 ?) for cars: secure parking lots. Access is free for pedestrians, cyclists and motorcycles. Free use of sanitary facilities and showers.

Deutsch :

Dieser Trail beginnt an der Freizeitanlage Léry-Poses* und bietet einen interessanten Höhenunterschied und neue Aussichtspunkte auf das Tal der Seine.

Sportlich: Sowohl technisch als auch landschaftlich reizvoll, bietet dieser Trail-Rundweg eine für die Normandie unerwartete, sehr hügelige Strecke und abwechslungsreiche Landschaften auf den Hängen über dem Fluss.

In einer landschaftlich reizvollen, oft bewaldeten Umgebung bietet die Strecke zahlreiche Panoramablicke auf die Seine, insbesondere die spektakulären Panoramen von Les Deux Amants und du Plessis in Amfreville-sous-les-Monts.

Als Verlängerung der Route N°2 La Piquette zu machen

Nutzen Sie diesen Trailausflug, um den Podcast Seine-Eure se narre #1 La Légende des deux amants ?? anzuhören

*Der Zugang zum Parc de Loisirs Léry-Poses ist für Autos kostenpflichtig (5 ?): gesicherte Parkplätze. Für Fußgänger, Radfahrer und Motorräder ist der Zugang kostenlos. Nutzen Sie die sanitären Anlagen und die Duschen kostenlos.

Italiano :

Partendo dal centro ricreativo di Léry-Poses*, questo percorso offre una pendenza interessante e una vista impareggiabile sulla valle della Senna.

Dal punto di vista sportivo, questo percorso ad anello è tanto tecnico quanto esotico e offre un percorso molto ondulato inaspettato in Normandia e paesaggi variegati sulle colline che dominano il fiume.

Immerso in un ambiente esotico, spesso boscoso, il percorso offre numerose viste panoramiche sulla Senna, tra cui gli spettacolari panorami dei Deux Amants e del Plessis ad Amfreville-sous-les-Monts.

Da fare come prolungamento del percorso N°2 La Piquette

Approfittate di questa escursione per ascoltare il podcast Senna-Eure se narre #1 La Légende des deux amants?

*L’accesso al Parc de Loisirs Léry-Poses è a pagamento (5?) per le auto: parcheggi custoditi. L’accesso è libero per pedoni, ciclisti e motociclette. Uso gratuito di servizi igienici e docce.

Español :

Con salida del centro de ocio de Léry-Poses*, este sendero ofrece un interesante desnivel y unas vistas incomparables del valle del Sena.

Desde el punto de vista deportivo, este bucle de senderos es tan técnico como exótico, ya que ofrece un recorrido muy ondulado inesperado en Normandía y paisajes variados en las colinas que dominan el río.

Situado en un entorno exótico, a menudo boscoso, el recorrido ofrece numerosas vistas panorámicas sobre el Sena, incluidos los espectaculares panoramas de los Deux Amants y del Plessis en Amfreville-sous-les-Monts.

A realizar como prolongación de la ruta N°2 La Piquette

Aproveche esta salida de senderismo para escuchar el podcast N°1 Seine-Eure se narre La Légende des deux amants?

*El acceso al Parc de Loisirs Léry-Poses está sujeto al pago de una tasa (5?) para los coches: aparcamientos vigilados. El acceso es libre para peatones, ciclistas y motos. Uso gratuito de aseos y duchas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme