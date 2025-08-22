Circuit La Table du Roi PR 26 Saint-Hilaire-de-Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Circuit La Table du Roi PR 26 Saint-Hilaire-de-Villefranche

Circuit La Table du Roi PR 26 Saint-Hilaire-de-Villefranche Église 17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La ville fut affranchie par Saint-Louis pour son courage lors de la bataille de Taillebourg en 1242. La Table du Roi, une pierre imposante dans un bois proche, rappelle cette période d’histoire.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/d8bf0925-9b6b-473d-a7eb-6063bdbfd3e4/circuit-la-table-du-roi-pr-26-saint-hilaire-de-villefranche +33 5 46 95 30 05

English :

The town was enfranchised by Saint-Louis for his courage at the Battle of Taillebourg in 1242. The King’s Table, an imposing stone in a nearby wood, is a reminder of this period in history.

Deutsch :

Die Stadt wurde von Saint-Louis für seinen Mut in der Schlacht von Taillebourg im Jahr 1242 befreit. Der Table du Roi, ein mächtiger Stein in einem nahe gelegenen Wald, erinnert an diese Zeit der Geschichte.

Italiano :

La città fu affrancata da Saint-Louis per il suo coraggio nella battaglia di Taillebourg nel 1242. La Table du Roi, un’imponente pietra in un bosco vicino, ricorda questo periodo storico.

Español :

La ciudad fue fundada por San Luis por su valor en la batalla de Taillebourg en 1242. La Table du Roi, una imponente piedra en un bosque cercano, recuerda este periodo de la historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme