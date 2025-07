Circuit La vallée de la Nied Freistroff Moselle

Circuit La vallée de la Nied Freistroff Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit La vallée de la Nied Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit La vallée de la Nied 57320 Freistroff Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 14100.0 Tarif :

Au départ de Freistroff, cette randonnée vous dévoile les trésors naturels d’un site classé Natura 2000. La vallée de la Nied surprend en effet par sa biodiversité exceptionnelle prairies inondables aux reflets changeants, marais mystérieux, forêts alluviales préservées et habitats d’espèces rares et protégées. Depuis la vierge de Remelfang, un magnifique panorama s’offre à vous, embrassant toute la vallée. Un parcours entre fond de vallée et coteaux boisés, révélant à chaque détour la richesse écologique de ce patrimoine naturel mosellan.

Difficulté moyenne

+33 3 82 83 74 14

English :

Departing from Freistroff, this hike reveals the natural treasures of a Natura 2000 site. The Nied valley boasts exceptional biodiversity: flood meadows with changing reflections, mysterious marshes, preserved alluvial forests and habitats for rare and protected species. From the Remelfang Virgin, a magnificent panorama opens up, embracing the entire valley. A journey between valley floor and wooded slopes, revealing the ecological wealth of Moselle’s natural heritage at every turn.

Deutsch :

Ausgehend von Freistroff enthüllt Ihnen diese Wanderung die natürlichen Schätze eines Natura-2000-Gebiets. Das Nied-Tal überrascht nämlich mit seiner außergewöhnlichen Artenvielfalt: Überschwemmungswiesen mit wechselndem Glanz, geheimnisvolle Sümpfe, geschützte Auenwälder und Lebensräume für seltene und geschützte Arten. Von der Jungfrau von Remelfang aus bietet sich Ihnen ein herrliches Panorama, das das gesamte Tal umfasst. Ein Weg zwischen Talboden und bewaldeten Hängen, der bei jedem Umweg den ökologischen Reichtum dieses Naturerbes an der Mosel offenbart.

Italiano :

Partendo da Freistroff, questa passeggiata svela i tesori naturali di un sito Natura 2000. La valle di Nied sorprende per la sua eccezionale biodiversità: prati alluvionali dai riflessi mutevoli, paludi misteriose, foreste alluvionali preservate e habitat di specie rare e protette. Dal Remelfang Virgin si gode di una magnifica vista panoramica sull’intera valle. Il percorso si snoda tra il fondovalle e le colline boscose, rivelando a ogni angolo la ricchezza ecologica del patrimonio naturale della Mosella.

Español :

Partiendo de Freistroff, este paseo revela los tesoros naturales de un lugar Natura 2000. El valle del Nied sorprende por su excepcional biodiversidad: praderas inundables de reflejos cambiantes, pantanos misteriosos, bosques aluviales preservados y hábitats de especies raras y protegidas. Desde la Virgen del Remelfang, podrá disfrutar de una magnífica vista panorámica de todo el valle. La ruta serpentea entre el fondo del valle y las laderas boscosas, revelando a cada paso la riqueza ecológica del patrimonio natural del Mosela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Système d’information touristique Lorrain