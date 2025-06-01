CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC Roquebrun Hérault

vendredi 1 août 2025.

Site VTT-FFC CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC 34460 Roquebrun Hérault Occitanie

Durée : 75 Distance : 1000.0 Tarif :

Circuit court requérant un bon niveau avec à la fin une descente par un monotrace technique.

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English : CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

Deutsch : CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

Italiano :

Un circuito breve che richiede un buon livello con una monotraccia tecnica alla fine.

Español : CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme