CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC Roquebrun Hérault

Site VTT-FFC CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC 34460 Roquebrun Hérault Occitanie
Durée : 75 Distance : 1000.0 Tarif :
Circuit court requérant un bon niveau avec à la fin une descente par un monotrace technique.
Difficulté moyenne
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65
English : CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
Deutsch : CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
Italiano :
Un circuito breve che richiede un buon livello con una monotraccia tecnica alla fine.
Español : CIRCUIT LAURENQUE SITE VTT CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme