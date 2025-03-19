Circuit le Bertramont La Vôge-les-Bains Vosges

Circuit le Bertramont La Vôge-les-Bains Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit le Bertramont Adultes A pieds Facile

Circuit le Bertramont 3 avenue André Demazure 88240 La Vôge-les-Bains Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 3400.0 Tarif :

Merci au Club Vosgien et à la section marche de la MJC de Bains-les-Bains pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins.

Circuit balisé par un anneau rouge, en double sens. Départ depuis l’Office de tourisme,emprunter l’allée piétonne passant devant l’imposant Bain de la promenade, pour rejoindre le grand Parc Thermal et son plan d’eau.

Après le bâtiment de la Potinière de style Art déco, suivre le bagnerot (sens horaire) ou monter par la gauche (sens anti-horaire) pour rejoindre la voie de contournement et rejoindre en face la forêt du Bertramont.

https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/nos-circuits/circuit-le-bertramont-2094151 +33 3 29 36 31 75

English :

Thank you to the Club Vosgien and the walking section of the MJC of Bains-les-Bains for the realization of this hike and the work done by its teams throughout the year to mark and maintain these paths.

Circuit marked by a red ring, in both directions. Departure from the Tourist Office, take the pedestrian alley passing in front of the imposing Bain de la Promenade, to reach the large Thermal Park and its lake.

After the Potinière building in Art Deco style, follow the bagnerot (clockwise) or go up by the left (anticlockwise) to join the bypass and reach the Bertramont forest opposite.

Deutsch :

Vielen Dank an den Club Vosgien und die Wanderabteilung des MJC von Bains-les-Bains für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die ihre Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und instand zu halten.

Mit einem roten Ring markierte Strecke, in beide Richtungen. Starten Sie am Fremdenverkehrsamt und folgen Sie der Fußgängerallee, die an dem imposanten Promenadenbad vorbeiführt, um den großen Thermalpark mit seinem Wasserspiegel zu erreichen.

Nach dem Gebäude der Potinière im Art-déco-Stil folgen Sie dem Bagnerot (im Uhrzeigersinn) oder steigen links hinauf (gegen den Uhrzeigersinn), um auf die Umgehungsstraße zu gelangen und gegenüber den Wald von Bertramont zu erreichen.

Italiano :

Grazie al Club Vosgien e alla sezione escursionistica del MJC di Bains-les-Bains per la realizzazione di questa escursione e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri.

Circuito delimitato da un anello rosso, in due direzioni. Partendo dall’Ufficio del Turismo, si prende il sentiero pedonale che passa davanti all’imponente Bain de la Promenade, per raggiungere il grande Parco Termale e il suo livello d’acqua.

Dopo l’edificio Potinière in stile Art Déco, seguire il bagnerot (in senso orario) o salire a sinistra (in senso antiorario) per unirsi alla circonvallazione e raggiungere il bosco Bertramont di fronte.

Español :

Gracias al Club Vosgien y a la sección de senderismo del MJC de Bains-les-Bains por la realización de esta caminata y el trabajo realizado por sus equipos a lo largo del año para delimitar y mantener estos caminos.

Circuito delimitado por un anillo rojo, en dos direcciones. A partir de la Oficina de Turismo, tome el camino peatonal que pasa por delante del imponente Bain de la Promenade, para llegar al gran Parque Termal y su nivel de agua.

Tras el edificio de la Potinière, de estilo Art Déco, siga el bagnerot (en el sentido de las agujas del reloj) o suba por la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj) para incorporarse a la circunvalación y llegar al bosque de Bertramont, situado enfrente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain