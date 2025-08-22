Circuit ‘le champ communal’ Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Circuit 'le champ communal' Saint-Pardoux-le-Lac Nouvelle-Aquitaine

Circuit ‘le champ communal’ Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.

Circuit ‘le champ communal’ En VTT Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit ‘le champ communal’ 87250 Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Facile

https://www.visitlimousin.com/  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit ‘le champ communal’

Deutsch : Circuit ‘le champ communal’

Italiano :

Español : Circuit ‘le champ communal’

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine