Circuit Le château de Bois-Charmant PR 34 Les Nouillers Les Nouillers Charente-Maritime

Circuit Le château de Bois-Charmant PR 34 Les Nouillers

Circuit Le château de Bois-Charmant PR 34 Les Nouillers église 17380 Les Nouillers Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Signe d’une importante seigneurie, le château de Bois Charmant a, dans l’ensemble, été peu modifié depuis 1605. Serait-il

bâti sur l’emplacement de la villa du poète gallo-romain Ausone ?

English :

The château at Bois Charmant is the sign of an important seigneury and, on the whole, has changed very little since 1605. Could it be

built on the site of the villa of the Gallo-Roman poet Ausone?

Deutsch :

Das Schloss Bois Charmant ist das Zeichen einer bedeutenden Herrschaft und wurde seit 1605 insgesamt nur wenig verändert. Könnte es sein, dass

wurde das Schloss auf dem Gelände der Villa des galloromanischen Dichters Ausone errichtet?

Italiano :

Sede di un’importante signoria, il castello di Bois Charmant è cambiato poco dal 1605. Potrebbe essere

costruito sul sito della villa del poeta gallo-romano Ausone?

Español :

Sede de un importante señorío, el castillo de Bois Charmant ha cambiado poco desde 1605. ¿Podría

construido en el emplazamiento de la villa del poeta galo-romano Ausone?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme