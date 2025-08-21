Circuit Le Chemin creux Marigné-Laillé ML1 Marigné-Laillé Sarthe
Circuit Le Chemin creux Marigné-Laillé ML1 Marigné-Laillé Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit Le Chemin creux Marigné-Laillé ML1
Circuit Le Chemin creux Marigné-Laillé ML1 72220 Marigné-Laillé Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 8700.0 Tarif :
Initialement de 8,6 km, le parcours peut être réduit à 4 km en suivant la variante optionnelle.
http://www.cc-berce-belinois.fr/ +33 2 43 47 02 20
English :
Initially 8.6 km long, the route can be reduced to 4 km by following the optional variant.
Deutsch :
Ursprünglich 8,6 km lang, kann die Strecke durch die optionale Variante auf 4 km verkürzt werden.
Italiano :
Inizialmente lungo 8,6 km, il percorso può essere ridotto a 4 km seguendo la variante opzionale.
Español :
Inicialmente de 8,6 km, la ruta puede reducirse a 4 km siguiendo la variante opcional.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par eSPRIT Pays de la Loire