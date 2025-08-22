Circuit Le chemin de Saint-Jacques PR 9 Saint-Mandé-sur-Brédoire Saint-Mandé-sur-Brédoire Charente-Maritime

Circuit Le chemin de Saint-Jacques PR 9 Saint-Mandé-sur-Brédoire

Circuit Le chemin de Saint-Jacques PR 9 Saint-Mandé-sur-Brédoire église 17470 Saint-Mandé-sur-Brédoire Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

En 1999 le Comité départemental de randonnée pédestre a créé le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à la demande du Conseil général. Celui-ci a ensuite décidé de le signaler par des bornes en pierre. La Voie de Tours est

homologuée GR R 655.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/32d847d0-355c-4e45-98ff-e408b730e460/circuit-le-chemin-de-saint-jacques-pr-9-saint-mande-sur-bredoire +33 5 46 33 12 87

English :

In 1999, the Comité départemental de randonnée pédestre created the Camino de Santiago de Compostela at the request of the Conseil général. The Council then decided to mark the route with stone markers. The Voie de Tours is

approved GR R 655.

Deutsch :

1999 richtete das Comité départemental de randonnée pédestre auf Antrag des Generalrats den Jakobsweg ein. Dieser beschloss daraufhin, ihn mit Steinpollern zu kennzeichnen. Die Voie de Tours ist

als GR R 655 homologiert.

Italiano :

Nel 1999, il Comité départemental de randonnée pédestre ha creato il Camino de Santiago de Compostela su richiesta del Conseil général. Il Consiglio decise poi di segnare il percorso con dei cippi. La Voie de Tours è

approvato GR R 655.

Español :

En 1999, el Comité départemental de randonnée pédestre creó el Camino de Santiago de Compostela a petición del Conseil général. El Consejo decidió entonces señalizar la ruta con hitos de piedra. La Voie de Tours está

aprobado GR R 655.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme