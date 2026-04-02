Circuit Le Chemin des Anges Jasney Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Circuit Le Chemin des Anges 70800 Jasney Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8000.0
Riche d’une histoire millénaire et d’un patrimoine bâti remarquable (châteaux, lavoirs, fontaines, moulins…), Jasney jouit également d’un environnement naturel préservé. Vous cheminerez jusqu’au charmant village d’Anjeux et sa magnifique église érigée au XVème siècle. Au retour, vous passerez par le carrefour des Anges d’où vous pourrez profiter d’une superbe vue sur les paysages verdoyants de Jasney et les collines environnantes.
https://www.visorando.com/randonnee-le-chemin-des-anges-a-jasney/ +33 3 84 40 06 41
English :
Rich in a thousand years of history and a remarkable built heritage (castles, wash-houses, fountains, mills…), Jasney also enjoys an unspoilt natural environment. You’ll make your way to the charming village of Anjeux and its magnificent 15th-century church. On the way back, you’ll pass the Carrefour des Anges, where you’ll enjoy a superb view of Jasney’s verdant landscape and the surrounding hills.
Deutsch :
Jasney ist reich an einer tausendjährigen Geschichte und einem bemerkenswerten baulichen Erbe (Schlösser, Waschhäuser, Brunnen, Mühlen usw.) und genießt außerdem eine intakte Natur. Sie wandern bis zum charmanten Dorf Anjeux mit seiner wunderschönen, im 15. Jahrhundert errichteten Kirche. Auf dem Rückweg passieren Sie die Kreuzung der Engel, von wo aus Sie einen herrlichen Blick auf die grüne Landschaft von Jasney und die umliegenden Hügel genießen können.
Italiano :
Ricca di storia millenaria e con un notevole patrimonio edilizio (castelli, lavatoi, fontane, mulini, ecc.), Jasney gode anche di un ambiente naturale incontaminato. Raggiungerete l’incantevole villaggio di Anjeux e la sua magnifica chiesa del XV secolo. Sulla via del ritorno, passerete per il Carrefour des Anges, da dove potrete godere di una splendida vista sul paesaggio verde di Jasney e sulle colline circostanti.
Español :
Rica en historia milenaria y con un notable patrimonio construido (castillos, lavaderos, fuentes, molinos, etc.), Jasney también goza de un entorno natural intacto. Se dirigirá hacia el encantador pueblo de Anjeux y su magnífica iglesia del siglo XV. De regreso, pasará por el Carrefour des Anges, desde donde podrá disfrutar de una magnífica vista del verde paisaje de Jasney y de las colinas circundantes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data