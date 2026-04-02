Circuit le chemin du patrimoine de Chennegy Chennegy Aube
Circuit le chemin du patrimoine de Chennegy Chennegy Aube vendredi 1 mai 2026.
Circuit le chemin du patrimoine de Chennegy
Circuit le chemin du patrimoine de Chennegy 10190 Chennegy Aube Grand Est
Durée : 150 Distance : 7865.0 Tarif :
A la découverte du patrimoine du village de Chennegy, circuit de 6,5 km.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the heritage of the village of Chennegy, 6.5 km circuit.
Deutsch :
Entdecken Sie das Kulturerbe des Dorfes Chennegy, 6,5 km langer Rundweg.
Italiano :
Scoprite il patrimonio del villaggio di Chennegy, un circuito di 6,5 km.
Español :
Descubra el patrimonio del pueblo de Chennegy, un circuito de 6,5 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-10 par Aube en Champagne Attractivité