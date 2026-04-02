Circuit le chemin du patrimoine de Chennegy Chennegy Aube

Circuit le chemin du patrimoine de Chennegy

Circuit le chemin du patrimoine de Chennegy 10190 Chennegy Aube Grand Est

Durée : 150 Distance : 7865.0 Tarif :

A la découverte du patrimoine du village de Chennegy, circuit de 6,5 km.

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English :

Discover the heritage of the village of Chennegy, 6.5 km circuit.

Deutsch :

Entdecken Sie das Kulturerbe des Dorfes Chennegy, 6,5 km langer Rundweg.

Italiano :

Scoprite il patrimonio del villaggio di Chennegy, un circuito di 6,5 km.

Español :

Descubra el patrimonio del pueblo de Chennegy, un circuito de 6,5 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-10 par Aube en Champagne Attractivité