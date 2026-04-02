Circuit le chemin du patrimoine du Valdreux Chennegy Aube
Circuit le chemin du patrimoine du Valdreux Chennegy Aube vendredi 1 mai 2026.
Circuit le chemin du patrimoine du Valdreux
Circuit le chemin du patrimoine du Valdreux 10190 Chennegy Aube Grand Est
Durée : 90 Distance : 7416.0 Tarif :
A la découverte du patrimoine du hameau du Valdreux, circuit de 4 km.
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English :
Discover the heritage of the Valdreux hamlet, 4 km circuit.
Deutsch :
Entdecken Sie das Kulturerbe des Weilers Valdreux, 4 km langer Rundweg.
Italiano :
Scoprite il patrimonio del borgo di Valdreux, un percorso di 4 km.
Español :
Descubra el patrimonio de la aldea de Valdreux, un sendero de 4 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-14 par Aube en Champagne Attractivité