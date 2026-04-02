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Circuit le chemin du patrimoine du Valdreux Chennegy Aube

Circuit le chemin du patrimoine du Valdreux Chennegy Aube vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Circuit le chemin du patrimoine du Valdreux Chennegy

Adresse : Chennegy

Ville : 10190 Chennegy

Département : Aube

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Circuit le chemin du patrimoine du Valdreux

Circuit le chemin du patrimoine du Valdreux 10190 Chennegy Aube Grand Est

Durée : 90 Distance : 7416.0 Tarif :

A la découverte du patrimoine du hameau du Valdreux, circuit de 4 km.

 

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English :

Discover the heritage of the Valdreux hamlet, 4 km circuit.

Deutsch :

Entdecken Sie das Kulturerbe des Weilers Valdreux, 4 km langer Rundweg.

Italiano :

Scoprite il patrimonio del borgo di Valdreux, un percorso di 4 km.

Español :

Descubra el patrimonio de la aldea de Valdreux, un sendero de 4 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-14 par Aube en Champagne Attractivité

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