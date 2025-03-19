Circuit le Côney XT n°15 Xertigny Vosges

Circuit le Côney XT n°15 Xertigny Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit le Côney XT n°15 Adultes A pieds Facile

Circuit le Côney XT n°15 Départ Salle polyactivité 88220 Xertigny Vosges Grand Est

Durée : 120 Distance : 8200.0 Tarif :

Merci à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et à Xertigny en transition pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins. Balisage: rectangle jaune n°15

Par les hauteurs de Rasey, surplombant les confins ouest de la commune, vous découvrirez, à son point le plus bas, la confluence de 5 ruisseaux grossissant les eaux courantes du Coney, qui longe le Canal des Vosges. L’omniprésence de l’eau est une invitation au bien être et au ressourcement, tout en laissant deviner les activités humaines passées.

English :

Thanks to the French Federation of Hiking and Xertigny in transition for the realization of this hike and the work done by its teams throughout the year to mark and maintain these paths. Marking: yellow rectangle n°15

From the heights of Rasey, overlooking the western borders of the town, you will discover, at its lowest point, the confluence of 5 streams swelling the running waters of the Coney, which runs alongside the Canal des Vosges. The omnipresence of water is an invitation to well-being and to resourcefulness, while leaving a hint of past human activities.

Deutsch :

Vielen Dank an die Fédération Française de Randonnée Pédestre und Xertigny en transition für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die ihre Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und instand zu halten. Markierung: gelbes Rechteck Nr. 15

Auf den Anhöhen von Rasey, die den westlichen Rand der Gemeinde überragen, entdecken Sie am tiefsten Punkt den Zusammenfluss von fünf Bächen, die das fließende Wasser des Coney vergrößern, der am Vogesenkanal entlang fließt. Die Allgegenwart des Wassers lädt zum Wohlfühlen und Auftanken ein und lässt gleichzeitig die vergangenen menschlichen Aktivitäten erahnen.

Italiano :

Grazie alla Federazione Francese di Escursionismo e a Xertigny en transition per la realizzazione di questa escursione e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri. Marcatura: rettangolo giallo n°15

Dalle alture di Rasey, che dominano il margine occidentale della città, si scopre, nel punto più basso, la confluenza di 5 torrenti che ingrossano le acque correnti del Coney, che costeggia il Canal des Vosges. L’onnipresenza dell’acqua è un invito al benessere e a ricaricarsi, mentre rivela le attività umane del passato.

Español :

Gracias a la Federación Francesa de Senderismo y a Xertigny en transición por la realización de esta caminata y por el trabajo realizado por sus equipos a lo largo del año para delimitar y mantener estos senderos. Marcado: rectángulo amarillo n°15

Desde las alturas de Rasey, que dominan el borde occidental de la ciudad, descubrirá, en su punto más bajo, la confluencia de 5 arroyos que engrosan las aguas corrientes del Coney, que bordea el Canal des Vosges. La omnipresencia del agua es una invitación al bienestar y a recargar las pilas, al tiempo que revela las actividades humanas del pasado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain