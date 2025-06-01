CIRCUIT LE DEVÈS SITE VTT GRAND ORB EN HAUT LANGUEDOC Bédarieux Hérault

Durée : 120 Distance : 2000.0 Tarif :

De belles vues en perspective avec une végétation à l’unisson
de ce festival, alternant chênes verts, arbousiers, buis, bruyères
arborescentes.
https://www.grandorb.fr/   +33 4 67 95 08 79

Italiano :

Splendidi panorami in prospettiva con una vegetazione all’unisono
la festa, alternando lecci, corbezzoli, bossi, eriche arboree
eriche arboree.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme