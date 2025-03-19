Circuit le gué du saut XT n°2 Xertigny Vosges

Circuit le gué du saut XT n°2 Xertigny Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit le gué du saut XT n°2 Adultes A pieds Facile

Circuit le gué du saut XT n°2 Départ Parking cascade Gue du saut 88220 Xertigny Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 1800.0 Tarif :

Merci à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et à Xertigny en transition pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins. Balisage: rectangle jaune n°2

Ce sentier, variante sportive, reste sur la thématique de la promenade dominicale.

Outre le site enchanteur de la cascade, ce circuit offre la traversée d’une magnifique hêtraie.

Se garer au parking qui surplombe la cascade. Descendre à la cascade et traverser le petit pont pour suivre le parcours balisé 02. Le parcours descend le long du ruisseau du Réchentreux jusqu’à rejoindre la route goudronnée, prendre à gauche jusqu’au carrefour puis à droite juste après le carrefour le sentier monte dans le talus. La pente est assez raide jusqu’à rejoindre la séparation du sentier 10 qui part à gauche pour suivre toujours le 02 qui continue sur la droite en forêt jusqu’à redescendre sur le site de la cascade. Possibilité de pique-nique à la cascade tables et bancs.

Point d’intérêt La vallée de la Semouse a vu se développer l’industrie du fer à la faveur de la force hydraulique et des combustibles issus de la forêt, ainsi que des richesses minérales locales. Elle a compté jusqu’à 8 forges.

La tréfilerie des blancs murger compte parmi les plus anciennes implantations manufacturières, elle est spécialisée dans le fil métallique de précision. Elle est toujours en activité.

Le château de Pruines (à l’extérieur du circuit) 1 km en aval de la Semouse sur la D20a témoigne de la puissance d’un maitre de forge.

Par ailleurs, la silice des sols gréseux et l’énergie du charbon de bois ont permis le développement de nombreuses verreries plus fortement concentrées à l’ouest de la Vôge.

Facile

English :

Thanks to the French Federation of Hiking and to Xertigny en transition for the realization of this hike and the work done by its teams throughout the year to mark out and maintain these paths. Markings: yellow rectangle n°2

This trail, a sporty variant, remains on the theme of Sunday walks.

In addition to the enchanting site of the waterfall, this circuit offers the crossing of a magnificent beech wood.

Park in the car park overlooking the waterfall. Go down to the waterfall and cross the small bridge to follow the route marked out 02. The path goes down along the Récherreux stream until you reach the asphalt road, turn left until the crossroads and then right just after the crossroads the path goes up the slope. The slope is quite steep until you reach the separation of path 10 which goes left to follow always the 02 which continues on the right in the forest until going down to the site of the waterfall. Possibility of picnic at the waterfall with tables and benches

Point of interest: The Semouse valley has seen the development of the iron industry thanks to the hydraulic power and fuels from the forest, as well as the local mineral wealth. There were as many as 8 forges.

The wire-drawing factory of the Blanc Murger is one of the oldest manufacturing establishments, specialising in precision metal wire. It is still in operation.

The Château de Pruines (outside the circuit) 1 km downstream from La Semouse on the D20a bears witness to the power of a master forger.

In addition, the silica of the sandstone soils and the energy of charcoal have enabled the development of numerous glass factories more strongly concentrated to the west of the Vôge.

Deutsch :

Vielen Dank an die Fédération Française de Randonnée Pédestre und Xertigny en transition für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die ihre Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und instand zu halten. Markierung: gelbes Rechteck Nr. 2

Dieser Weg, eine sportliche Variante, bleibt dem Thema des Sonntagsspaziergangs treu.

Neben dem zauberhaften Wasserfall durchqueren Sie auf diesem Rundweg auch einen wunderschönen Buchenwald.

Parken Sie auf dem Parkplatz oberhalb des Wasserfalls. Gehen Sie zum Wasserfall hinunter und überqueren Sie die kleine Brücke, um dem Weg mit der Markierung 02 zu folgen. Der Weg führt Sie entlang des Baches Réchentreux hinunter, bis Sie auf eine asphaltierte Straße stoßen. Gehen Sie nach links bis zur Kreuzung und dann gleich nach der Kreuzung nach rechts auf den Weg, der die Böschung hinauf führt. Der Hang ist ziemlich steil, bis Sie die Trennung von Weg 10 erreichen, der nach links abzweigt, um immer dem Weg 02 zu folgen, der rechts im Wald weitergeht, bis Sie wieder zum Wasserfall hinuntersteigen. Picknickmöglichkeit am Wasserfall Tische und Bänke

Sehenswertes: Im Semouse-Tal entwickelte sich die Eisenindustrie dank der Wasserkraft und der Brennstoffe aus dem Wald sowie der lokalen Mineralien. Es zählte bis zu acht Schmieden.

Die Trefilerie des Blancs Murger zählt zu den ältesten Produktionsstätten und ist auf Präzisionsmetalldraht spezialisiert. Sie ist noch immer in Betrieb.

Das Schloss von Pruines (außerhalb des Rundwegs) 1 km flussabwärts der Semouse an der D20a zeugt von der Macht eines Schmiedemeisters.

Außerdem ermöglichten die Kieselsäure der Sandsteinböden und die Energie der Holzkohle die Entwicklung zahlreicher Glashütten, die sich stärker auf den Westen der Vôge konzentrierten.

Italiano :

Grazie alla Federazione Francese di Escursionismo e a Xertigny en transition per la realizzazione di questa escursione e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri. Marcatura: rettangolo giallo n°2

Questo percorso, una variante sportiva, rimane sul tema della passeggiata domenicale.

Oltre all’incantevole sito della cascata, questo circuito offre l’attraversamento di una magnifica foresta di faggi.

Parcheggiate nel parcheggio con vista sulla cascata. Scendere fino alla cascata e attraversare il ponticello per seguire il percorso indicato con il numero 02. Il percorso scende lungo il torrente Réchentreux fino a raggiungere la strada asfaltata, girando a sinistra fino all’incrocio e poi a destra subito dopo l’incrocio, il sentiero sale il pendio. Il pendio è abbastanza ripido fino alla divisione del sentiero 10, che va a sinistra per seguire il sentiero 02, che continua a destra nel bosco fino alla cascata. Presso la cascata sono disponibili tavoli da picnic e panchine

Punto di interesse: La valle di Semouse ha visto lo sviluppo dell’industria del ferro grazie alla forza idraulica e ai combustibili della foresta, oltre che alle ricchezze minerarie locali. Ha avuto fino a 8 fucine.

La trafileria di Blancs Murger è uno dei più antichi stabilimenti produttivi, specializzato in fili metallici di precisione. È ancora in funzione.

Il castello di Pruines (fuori dal circuito), a 1 km a valle della Semouse sulla D20a, testimonia la potenza di un maestro di forgia.

Inoltre, la silice dei terreni di arenaria e l’energia del carbone hanno permesso lo sviluppo di numerose fabbriche di vetro, che si concentrano maggiormente a ovest del Vôge.

Español :

Gracias a la Federación Francesa de Senderismo y a Xertigny en transición por la realización de esta caminata y por el trabajo realizado por sus equipos a lo largo del año para delimitar y mantener estos senderos. Marcado: rectángulo amarillo n°2

Este sendero, una variante deportiva, se mantiene en el tema de un paseo dominical.

Además del encantador lugar de la cascada, este circuito ofrece el cruce de un magnífico bosque de hayas.

Aparque en el aparcamiento con vistas a la cascada. Baja hasta la cascada y cruza el pequeño puente para seguir la ruta marcada como 02. La ruta desciende a lo largo del arroyo de Réchentreux hasta llegar a la carretera asfaltada, gire a la izquierda hasta el cruce y luego a la derecha justo después del cruce, el camino sube la pendiente. La pendiente es bastante pronunciada hasta llegar a la bifurcación del sendero 10, que va a la izquierda para seguir el sendero 02, que continúa por la derecha adentrándose en el bosque hasta llegar a la cascada. En la cascada hay mesas y bancos de picnic

Punto de interés: El valle de Semouse ha visto desarrollarse la industria del hierro gracias a la energía hidráulica y a los combustibles del bosque, así como a la riqueza mineral local. Ha tenido hasta 8 forjas.

La trefilería de Blancs Murger es uno de los establecimientos de fabricación más antiguos, especializado en el alambre metálico de precisión. Todavía está en funcionamiento.

El castillo de Pruines (fuera del circuito), a 1 km aguas abajo de la Semouse, en la D20a, es testigo del poder de un maestro de la forja.

Además, la sílice de los suelos de arenisca y la energía del carbón vegetal permitieron el desarrollo de numerosas fábricas de vidrio, que se concentran con más fuerza al oeste del Vôge.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain