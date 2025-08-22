Circuit Le long de la Boutonne PR 35 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Circuit Le long de la Boutonne PR 35 Saint-Jean-d’Angély

Circuit Le long de la Boutonne PR 35 Saint-Jean-d’Angély Plan d’eau de Bernouët 17400 Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Navigable de Saint-Jean-d’Angely jusqu’à son confluent avec la Charente, la Boutonne s’était spécialisée dès le XIIIe siècle dans le transport du vin de Saint-Jean, et la Charente dans celui de la pierre.

English :

Navigable from Saint-Jean-d’Angely to its confluence with the Charente, the Boutonne specialised in transporting Saint-Jean wine from the 13th century onwards, and the Charente in transporting stone.

Deutsch :

Die Boutonne, die von Saint-Jean-d’Angely bis zu ihrem Zusammenfluss mit der Charente schiffbar ist, hatte sich seit dem 13. Jahrhundert auf den Transport von Saint-Jean-Wein spezialisiert, die Charente auf den Transport von Steinen.

Italiano :

Navigabile da Saint-Jean-d’Angely fino alla confluenza con la Charente, la Boutonne era specializzata nel trasporto del vino di Saint-Jean a partire dal XIII secolo e la Charente nel trasporto della pietra.

Español :

Navegable desde Saint-Jean-d’Angely hasta su confluencia con la Charente, la Boutonne se especializó a partir del siglo XIII en el transporte de vino de Saint-Jean y la Charente en el de piedra.

