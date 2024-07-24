Circuit Le Mont (n°6) Le Mont Vosges

Circuit Le Mont (n°6) Le Mont Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit Le Mont (n°6) Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit Le Mont (n°6) 88210 Le Mont Vosges Grand Est

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Le circuit du Mont offre de très beaux points de vue sur le Val de Senones et sur les hauts de la Vallée du Rabodeau.

Départ en voiture, quitter Senones en direction de Schirmeck, Col du Hantz puis prendre à gauche direction Le Saulcy. Au centre du village, prendre à droite direction Quieux. Le départ se situe au monument aux morts dit « le Phare ».

Le circuit traverse une belle prairie située sur un plateau.

Ensuite vous arrivez à la Roche de la Moselotte, roche en grès, typique du secteur, taillée en forme de table. A cette roche, vous aurez un très joli point de vue sur la vallée de Quieux, le Harcholet.

Le sentier se poursuit en forêt, vous traversez de jolis sous-bois jusqu’au sommet du Mont où se trouve le relais de télévision. De là se dégage une vue panoramique tout-à-fait intéressante du Val de Senones et du Val de Moussey.

Le retour s’effectuera sans encombre par une route forestière.

English :

The circuit of the Mount offers very beautiful points of view on the Valley of Senones and on the tops of the Valley of Rabodeau

Departure by car, leave Senones in the direction of Schirmeck, Col du Hantz then take a left towards Le Saulcy. In the center of the village, turn right towards Quieux. The departure is located at the war memorial called « le Phare »

The circuit crosses a beautiful meadow located on a plateau

Then you arrive at the Roche de la Moselotte, a sandstone rock, typical of the area, cut in the shape of a table. From this rock, you will have a very nice view on the valley of Quieux, the Harcholet

The path continues in the forest, you cross pretty undergrowth until the top of the Mount where the television relay is. From there you have a very interesting panoramic view of the Senones and Moussey valleys

The return journey will be made without any hindrance by a forest road.

Deutsch :

Der Rundweg des Berges bietet sehr schöne Aussichtspunkte auf das Tal von Senones und auf die Höhen des Rabodeau-Tals

Start: Mit dem Auto: Verlassen Sie Senones in Richtung Schirmeck, Col du Hantz und biegen Sie dann links in Richtung Le Saulcy ab. In der Dorfmitte biegen Sie rechts ab in Richtung Quieux. Der Start befindet sich am Kriegerdenkmal, das « le Phare » genannt wird

Der Rundweg führt über eine schöne Wiese, die sich auf einem Plateau befindet

Danach erreichen Sie den « Roche de la Moselotte », einen für die Gegend typischen Sandsteinfelsen, der in Form eines Tisches behauen ist. An diesem Felsen haben Sie einen sehr schönen Ausblick auf das Tal von Quieux, den Harcholet

Der Weg führt weiter durch den Wald, Sie durchqueren hübsches Unterholz bis zum Gipfel des Mont, wo sich die Fernsehstation befindet. Von hier aus bietet sich ein interessanter Panoramablick auf das Val de Senones und das Val de Moussey

Der Rückweg verläuft auf einer Waldstraße.

Italiano :

Il circuito del Mont offre una splendida vista sulla Val de Senones e sull’alta valle di Rabodeau

Partenza: in auto, lasciare Senones in direzione Schirmeck, Col du Hantz e poi girare a sinistra verso Le Saulcy. Nel centro del paese, svoltare a destra in direzione di Quieux. La partenza è dal monumento ai caduti chiamato « le Phare »

Il circuito attraversa un bellissimo prato situato su un altopiano

Si arriva poi alla Roche de la Moselotte, una roccia di arenaria, tipica della zona, scolpita a forma di tavola. Da questa roccia si ha una vista molto bella sulla valle del Quieux, l’Harcholet

Il sentiero prosegue nel bosco, si attraversa un bel sottobosco fino a raggiungere la cima del monte dove si trova il ripetitore televisivo. Da qui si gode di un’interessante vista panoramica sulla Val de Senones e sulla Val de Moussey

Il viaggio di ritorno è agevole e facile su una strada forestale.

Español :

El circuito del Monte ofrece hermosas vistas sobre el Val de Senones y el alto valle de Rabodeau

Salida: en coche, salir de Senones en dirección a Schirmeck, Col du Hantz y luego girar a la izquierda hacia Le Saulcy. En el centro del pueblo, gire a la derecha hacia Quieux. La salida es en el monumento a la guerra llamado « le Phare »

El circuito atraviesa una hermosa pradera situada en una meseta

Luego se llega a la Roche de la Moselotte, una roca de arenisca, típica de la zona, tallada en forma de mesa. Desde esta roca, se tiene una vista muy bonita del valle de Quieux, el Harcholet

El camino continúa en el bosque, se atraviesa un bonito sotobosque hasta llegar a la cima del Monte donde se encuentra el repetidor de televisión. Desde allí se tiene una vista panorámica muy interesante de la Val de Senones y la Val de Moussey

El viaje de vuelta es suave y sencillo por una carretera forestal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-24 par Système d’information touristique Lorrain