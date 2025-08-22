Circuit Le Périmètre Plancher-les-Mines Haute-Saône

Circuit Le Périmètre Raquettes Difficulté moyenne

Circuit Le Périmètre 70290 Plancher-les-Mines Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3700.0 Tarif :

Calqué sur le sentier d’interprétation estival de la Planche des Belles Filles, ce circuit présente une montée abrupte à 700 m du départ, sur une dizaine de mètres. Après, le parcours est très agréable. Vous êtes au coeur de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois, espace règlementé. Il est donc interdit de sortir du tracé afin de respecter la quiétude des animaux sauvages. Les chiens même attachés en laisse sont interdits.

+33 9 72 97 73 86

English :

Modelled on the Planche des Belles Filles summer interpretation trail, this circuit has a steep climb of around ten metres 700 m from the start. After that, the trail is very pleasant. You’re in the heart of the Ballons Comtois Nature Reserve, a regulated area. It is therefore forbidden to leave the route in order to respect the peace and quiet of the wild animals. Dogs are forbidden, even on a leash.

Deutsch :

Dieser Rundweg orientiert sich am sommerlichen Interpretationspfad der Planche des Belles Filles und weist 700 m nach dem Start einen steilen Anstieg von etwa 10 m auf. Danach ist die Strecke sehr angenehm. Sie befinden sich im Herzen des Naturreservats Ballons Comtois, einem reglementierten Gebiet. Es ist daher verboten, die Strecke zu verlassen, um die Ruhe der Wildtiere zu respektieren. Hunde, selbst wenn sie an der Leine befestigt sind, sind verboten.

Italiano :

Modellato sul sentiero interpretativo estivo Planche des Belles Filles, questo percorso presenta una ripida salita di circa dieci metri a 700 m dall’inizio. In seguito, il percorso è molto piacevole. Ci si trova nel cuore della Riserva Naturale dei Ballons Comtois, un’area regolamentata. È quindi vietato uscire dal percorso per rispettare la pace e la tranquillità degli animali selvatici. I cani non sono ammessi, nemmeno al guinzaglio.

Español :

Siguiendo el modelo del sendero de interpretación estival de la Planche des Belles Filles, esta ruta tiene una fuerte subida de unos diez metros a 700 m del inicio. Después, el sendero es muy agradable. Se encuentra en el corazón del Parque Natural de Ballons Comtois, una zona reglamentada. Por tanto, está prohibido salir del recorrido para respetar la tranquilidad de los animales salvajes. No se admiten perros, ni siquiera con correa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data