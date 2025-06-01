Circuit le Petit Essart Grand-Couronne Seine-Maritime

Circuit le Petit Essart Grand-Couronne Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit le Petit Essart

Circuit le Petit Essart 76530 Grand-Couronne Seine-Maritime Normandie

Durée : 120 Distance : 6500.0 Tarif :

Une vraie échappée verte au cœur de la forêt et à deux pas de Rouen ! C’est possible avec ce circuit de 6 kilomètres, au départ de Grand-Couronne. Vous pensiez tout connaître de la Forêt Domaniale de La Londe-Rouvray ?! Laissez-nous vous prouver le contraire avec cette randonnée !

C’est parti pour une sortie de deux heures, chaussures aux pieds et bouteille d’eau dans le sac. Au bout d’une dizaine de minutes sur la piste forestière, vous remarquez déjà que tous les bruits de la ville ont disparus au profit des chants des oiseaux. Au fur et à mesure que vous avancez au fond du vallon, sentez la fraîcheur qui s’installe à l’ombre des hêtres. Et ne soyez pas surpris de trouver sur votre chemin du crottin de cheval ou des traces de VTT ! Cet endroit est très apprécié des locaux qui viennent régulièrement s’y promener.

Ce circuit vous surprendra par la présence d’un hêtre ventru, installé au cœur du talweg. Mais ce n’est pas tout … après la seule montée du circuit, reprenez votre souffle le temps d’admirer le panorama sur la vallée de la Seine. Une récompense bien méritée après cet effort ! Maintenant que vous êtes en haut du vallon, cherchez le célèbre hêtre troué, un arbre qui a fusionné avec son voisin !

N’oubliez pas, non plus, de prendre du temps pour vous au cours de cette randonnée. Faites une pause, sur les tables de pique-nique, à l’ombre du feuillage des hêtres et des chênes. Profitez de l’atmosphère paisible et du calme ambiant avant d’atteindre les champs de céréales sur le chemin du retour. Notre conseil de la fin retournez-vous pour admirer le point de vue extérieur de la forêt que vous venez juste de traverser, remarquable non ?

Alors, qu’en dites-vous ? Vous vous sentez prêts à enfiler vos chaussures de randonnée et à venir découvrir ou redécouvrir la Forêt Domaniale de la Londe-Rouveray ?

English : Circuit le Petit Essart

A green getaway in the heart of the forest and a stone’s throw away from Rouen! It is possible thanks to this 6-km route, starting from Grand-Couronne. You think you know all about the State Forest of La Londe-Rouvray?! Let us prove you wrong with this walk!

Here you are, ready for a two-hour long walk, comfortable shoes and water bottle in the bag. After about 10 minutes on the forest trail, you will already notice that all the noises of the city have disappeared in favour of the birds’ songs. As you walk deeper into the valley, you will feel the coolness that grows in the shade of the beech trees. And don’t be surprised to find horse manure or bike tyre traces on your way! This place is very popular with locals who regularly come to walk or ride there.

During the walk, you will be surprised by the presence of a burled beech tree in the heart of the thalweg. But that’s not all… after the only slope of the route, catch your breath and take time to admire the panoramic view over the seine Valley. A well-deserved break after this effort! Now that you are at the top of the valley, look for the famous hollowed beech, a tree that has grown together with the tree standing next to it!

Don’t forget to take time for yourself during the walk. Take a break at the picnic tables in the shade of the beech and oak trees. Make the most of the peaceful atmosphere and prevailing calm before reaching the cereal fields on the way back. Our advice for the end: turn around and admire the view of the forest you have just crossed, remarkable, isn’t it?

So, what do you say? Do you feel ready to put your walking shoes on and come and explore or re-explore the State Forest of La Londe-Rouvray?

Deutsch :

Eine echte grüne Flucht mitten durch den Wald und nur einen Katzensprung von Rouen entfernt! Das ist möglich mit diesem 6 km langen Rundweg, der in Grand-Couronne beginnt. Sie dachten, Sie wüssten alles über den Forêt Domaniale de La Londe-Rouvray?! Lassen Sie sich von uns mit dieser Wanderung das Gegenteil beweisen!

Los geht’s mit einem zweistündigen Ausflug, mit Schuhen an den Füßen und einer Wasserflasche in der Tasche. Nach etwa zehn Minuten auf dem Waldweg bemerken Sie bereits, dass alle Geräusche der Stadt verschwunden sind und stattdessen Vogelgesang zu hören ist. Je weiter Sie in die Talsohle vordringen, desto mehr spüren Sie die Frische, die sich im Schatten der Buchen einstellt. Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie auf Ihrem Weg auf Pferdemist oder Spuren von Mountainbikes stoßen! Dieser Ort ist bei den Einheimischen sehr beliebt, die hier regelmäßig einen Spaziergang machen

Dieser Rundweg wird Sie mit einer bauchigen Buche überraschen, die sich mitten im Talweg niedergelassen hat. Aber das ist noch nicht alles … Nach dem einzigen Anstieg der Strecke können Sie sich eine Verschnaufpause gönnen und den Ausblick auf das Tal der Seine genießen. Eine wohlverdiente Belohnung nach dieser Anstrengung! Jetzt, da Sie oben im Tal sind, halten Sie Ausschau nach der berühmten Lochbuche, einem Baum, der mit seinem Nachbarn verschmolzen ist!

Vergessen Sie auch nicht, sich auf dieser Wanderung Zeit für sich selbst zu nehmen. Legen Sie an den Picknicktischen im Schatten der Buchen- und Eichenblätter eine Pause ein. Genießen Sie die friedliche Atmosphäre und die ruhige Umgebung, bevor Sie auf dem Rückweg die Getreidefelder erreichen. Unser Tipp zum Schluss: Drehen Sie sich um und genießen Sie den Blick von außen auf den Wald, den Sie gerade durchquert haben bemerkenswert, nicht wahr?

Also, was sagen Sie? Fühlen Sie sich bereit, Ihre Wanderschuhe anzuziehen und den Forêt Domaniale de la Londe-Rouveray zu entdecken oder wiederzuentdecken?

Italiano :

Una vera e propria fuga nel verde nel cuore della foresta e a due passi da Rouen! Ciò è possibile con questo circuito di 6 chilometri, che inizia a Grand-Couronne. Pensavate di sapere tutto sulla Forêt Domaniale de La Londe-Rouvray! Proviamo a dimostrarvi che vi sbagliate con questa escursione!

Partiamo per una passeggiata di due ore, con le scarpe e una bottiglia d’acqua nella borsa. Dopo una decina di minuti sulla pista forestale, si nota già che tutti i rumori della città sono scomparsi a favore dei canti degli uccelli. Man mano che ci si addentra nella valle, si sente il fresco che si deposita all’ombra dei faggi. E non stupitevi di trovare escrementi di cavallo o tracce di mountain bike sul vostro cammino! Questo luogo è molto popolare tra gli abitanti del posto, che vengono regolarmente a fare una passeggiata

Questo percorso vi sorprenderà per la presenza di un grande faggio, che si trova nel cuore del sentiero. Ma non è tutto: dopo l’unica salita del circuito, riprendete fiato per ammirare il panorama sulla valle della Senna. Una ricompensa meritata dopo questo sforzo! Ora che siete in cima alla valle, cercate il famoso faggio con un buco, un albero che si è fuso con il suo vicino!

Non dimenticate di dedicare un po’ di tempo a voi stessi durante questa passeggiata. Fate una pausa ai tavoli da picnic all’ombra di faggi e querce. Godetevi l’atmosfera tranquilla e la quiete prima di raggiungere i campi di grano sulla via del ritorno. Un ultimo consiglio: voltatevi per ammirare il panorama dall’esterno della foresta che avete appena attraversato, non è straordinario?

Allora, che ne dici? Vi sentite pronti a indossare le vostre scarpe da trekking e a venire a scoprire o riscoprire la Forêt Domaniale de la Londe-Rouveray?

Español :

Una auténtica escapada verde en el corazón del bosque y a un paso de Rouen Esto es posible con este circuito de 6 kilómetros, que comienza en Grand-Couronne. Creía que lo sabía todo sobre el Forêt Domaniale de La Londe-Rouvray Deja que te demostremos lo contrario con esta excursión

Salimos a dar un paseo de dos horas, con los zapatos puestos y una botella de agua en la bolsa. Tras unos diez minutos por la pista forestal, ya se nota que todo el ruido de la ciudad ha desaparecido en favor del canto de los pájaros. A medida que te adentras en el valle, siente el frescor que se instala a la sombra de las hayas. Y no se sorprenda si encuentra excrementos de caballo o huellas de bicicleta de montaña en su camino Este lugar es muy popular entre los lugareños, que acuden regularmente a dar un paseo

Esta ruta le sorprenderá por la presencia de un gran haya, que se encuentra en el corazón del talweg. Pero eso no es todo… tras la única subida del circuito, recupere el aliento para admirar el panorama sobre el valle del Sena. ¡Una recompensa bien merecida después de este esfuerzo! Ahora que está en la cima del valle, busque la famosa haya con un agujero, ¡un árbol que se ha fusionado con su vecino!

No olvide tomarse un tiempo para usted en este paseo. Descansa en las mesas de picnic a la sombra de las hayas y los robles. Disfrute de la atmósfera de paz y de la tranquilidad antes de llegar a los campos de cereales en el camino de vuelta. Nuestro último consejo: date la vuelta para admirar la vista desde el exterior del bosque que acabas de atravesar, ¿destacable no?

¿Y qué dices? ¿Se siente preparado para ponerse las botas de montaña y venir a descubrir o redescubrir el Forêt Domaniale de la Londe-Rouveray?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme