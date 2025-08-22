Circuit ‘Le préjadis’ Séreilhac Haute-Vienne
Circuit ‘Le préjadis’ Séreilhac Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Circuit ‘Le préjadis’ En VTT Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit ‘Le préjadis’ 87620 Séreilhac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.visitlimousin.com/
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit ‘Le préjadis’
Deutsch : Circuit ‘Le préjadis’
Italiano :
Español : Circuit ‘Le préjadis’
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine