Circuit Le Riau Urçay Allier

Circuit Le Riau Le Bourg 03360 Urçay Allier Auvergne-Rhône-Alpes

La quiétude des rives du Cher baigne ce sentier. Après l’effort, le réconfort ! La balade peut se conclure par la visite de la chèvrerie des Biquettes du Pays de Tronçais et d’une dégustation de fromages !

http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44

The tranquility of the banks of the Cher River bathes this path. After the effort, comfort! The walk can end with a visit to the goat farm of the Biquettes du Pays de Tronçais and a cheese tasting!

Die Ruhe der Ufer des Cher umspült diesen Weg. Nach der Anstrengung folgt der Trost! Die Wanderung kann mit einem Besuch der Ziegenfarm Les Biquettes du Pays de Tronçais und einer Käseverkostung abgeschlossen werden!

La quiete delle rive del fiume Cher bagna questo percorso. Dopo lo sforzo, il comfort! La passeggiata può concludersi con una visita all’allevamento di capre Biquettes du Pays de Tronçais e una degustazione di formaggi!

La tranquilidad de las orillas del río Cher baña este camino. Después del esfuerzo, ¡la comodidad! El paseo puede concluir con una visita a la granja de cabras Biquettes du Pays de Tronçais y una degustación de queso

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme