Circuit le rocher du Coucou et le Frankenbourg La Vancelle Bas-Rhin

Circuit le rocher du Coucou et le Frankenbourg La Vancelle Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit le rocher du Coucou et le Frankenbourg

Circuit le rocher du Coucou et le Frankenbourg 1 rue de l’Eglise 67730 La Vancelle Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 12100.0 Tarif :

Cette randonnée vous fera découvrir de splendide panoramas sur la vallée de Ste-Marie-aux-Mines, la plaine d’Alsace et le Val de Villé ainsi que le château du Frankenbourg.

http://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/ +33 3 88 58 87 20

English :

This hike will make you discover splendid panoramas on the valley of Ste-Marie-aux-Mines, the plain of Alsace and the Val de Villé as well as the castle of Frankenbourg.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung werden Sie herrliche Panoramablicke auf das Tal von Ste-Marie-aux-Mines, die elsässische Ebene und das Val de Villé sowie die Burg Frankenbourg entdecken.

Italiano :

Questa escursione vi regalerà splendide viste sulla valle di Ste-Marie-aux-Mines, sulla pianura alsaziana e sulla Val de Villé, nonché sul castello di Frankenbourg.

Español :

Esta excursión le ofrecerá espléndidas vistas del valle de Ste-Marie-aux-Mines, la llanura alsaciana y el Val de Villé, así como del castillo de Frankenbourg.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par Système d’informations touristique Alsace