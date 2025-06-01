Circuit le rocher du pays de Dabo Dabo Moselle

Circuit le rocher du pays de Dabo Dabo Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit le rocher du pays de Dabo Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit le rocher du pays de Dabo place de l’Église 57850 Dabo Moselle Grand Est

Durée : 125 Distance : 5500.0 Tarif :

Partez à la découverte des curiosités autour du Rocher de Dabo, haut lieu historique celtique, romain et moyenâgeux. Le Rocher de Dabo est un site incontournable de la commune. Du haut de ses 664m, il offre un des panoramas les plus grandioses des Hautes Vosges Gréseuses allant de la plaine de l’Alsace à l’Est, du massif vosgien au Sud, au plateau lorrain au Nord Est.

Pour télécharger le circuit en PDF, copiez ceci dans la barre de recherche de votre navigateur

https://www.paysdephalsbourg.com/wp-content/uploads/2022/05/8-CIRCULAIRE-DU-ROCHER-DE-DABO.pdf

Facile

https://www.paysdephalsbourg.com/wp-content/uploads/2022/05/8-CIRCULAIRE-DU-ROCHER-DE-DABO.pdf +33 3 87 07 47 51

English :

Discover the sights around the Rocher de Dabo, a historical site from the Celtic, Roman and Middle Ages. The Rocher de Dabo is a site not to be missed in the commune. From the top of its 664m, it offers one of the most grandiose panoramas of the High Vosges Gréseuses going from the plain of Alsace in the East, the Vosges massif in the South, to the Lorraine plateau in the North East.

To download the tour in PDF, copy this in the search bar of your browser:

https://www.paysdephalsbourg.com/wp-content/uploads/2022/05/8-CIRCULAIRE-DU-ROCHER-DE-DABO.pdf

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Sehenswürdigkeiten rund um den Rocher de Dabo, eine historische Hochburg der Kelten, Römer und des Mittelalters. Der Rocher de Dabo ist eine unumgängliche Sehenswürdigkeit der Gemeinde. Mit seinen 664 m Höhe bietet er eines der grandiosesten Panoramen der Sandstein-Hochvogesen, die von der elsässischen Ebene im Osten, den Vogesen im Süden und dem lothringischen Plateau im Nordosten reichen.

Um die Tour als PDF herunterzuladen, kopieren Sie dies in die Suchleiste Ihres Browsers:

https://www.paysdephalsbourg.com/wp-content/uploads/2022/05/8-CIRCULAIRE-DU-ROCHER-DE-DABO.pdf

Italiano :

Scoprite le attrazioni intorno al Rocher de Dabo, un sito storico celtico, romano e medievale. Il Rocher de Dabo è un sito imperdibile del comune. Dall’alto dei suoi 664 metri, offre uno dei panorami più grandiosi degli Alti Vosgi Gréseuses che vanno dalla pianura dell’Alsazia a est, al massiccio dei Vosgi a sud, all’altopiano della Lorena a nord-est.

Per scaricare il tour in formato PDF, copiate questo testo nella barra di ricerca del vostro browser:

https://www.paysdephalsbourg.com/wp-content/uploads/2022/05/8-CIRCULAIRE-DU-ROCHER-DE-DABO.pdf

Español :

Descubra los alrededores del Rocher de Dabo, un enclave histórico celta, romano y medieval. El Rocher de Dabo es un lugar de visita obligada en el municipio. Desde lo alto de sus 664 m, ofrece uno de los panoramas más grandiosos de los Altos Vosgos Grises que va desde la llanura de Alsacia al Este, el macizo de los Vosgos al Sur, hasta la meseta de Lorena al Noreste.

Para descargar el recorrido en PDF, copie esto en la barra de búsqueda de su navegador:

https://www.paysdephalsbourg.com/wp-content/uploads/2022/05/8-CIRCULAIRE-DU-ROCHER-DE-DABO.pdf

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Système d’information touristique Lorrain